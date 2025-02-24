北漂公務員「吐尷尬處境」2任女友都分了！他迷茫：也調不回老家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友24歲考上公務員，如今已任職6年之久，而北漂的他坦言，以自己的收入無法在台北買房，想調回南部老家又遙遙無期，也因此先後與兩任女友走向分手一途，這讓他不禁感慨，「普男公務員似乎很難在台北結婚生子。」

網友在Dcard發文提到，大學讀文組的他，24歲考上公務員，今年已30歲，資產包括股票和現金剛超過150萬元，父親是高考公務員，母親則是普通上班族，在南部有房，另外家中還有一個姊姊。

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他透露，曾交過兩任女友，「第一任女友是跟我同鄉，交往第二年，她選擇回老家工作，我回不去，遠距離半年後分手；第二任女友說結婚要有房，但我做不到，所以在一年前分手。現在處於尷尬的境地，以公務員的收入不夠在台北買房，想調回去南部老家也遙遙無期。」

原PO無奈表示，「現在不像爸媽的年代，房價那麼便宜，但婚姻斜坡依然存在，而以一個公務員的收入來說，是買不起的房的。女同事大多數已經結婚，她們也很少跟男同事交往，因為有更好的選擇，只有少數外貌、家境不俗的男公務員，才有機會跟女同事交往。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，他直言，這是當公務員6年下來的心得，「現在很迷茫，活到30歲，存了一點錢，但還是沒有房也沒有另一半，假日只能一個人孤單地在租屋處。」

對此，網友們紛紛回應，「一個家裡無礦的人如果選錯專長，在台灣的賺錢能力無非是貧民，衡量通膨與居住成本，生活很難過得有品質，結婚與育子更不用想了」、「男公務員+家境優渥在兩性市場才有優勢，工程師作業員收入高但時間少，公務員則是相反」、「一個人好好過也不錯，為什麼一定要結婚，自己先想清楚」、「公務員就名字好聽，然後餓不死就這樣，國營也差不多」、「只要家裡願意幫忙出頭期，公務員買房很有優勢吧，但老家在南部確實不適合在北部買房，養小孩也沒後援」。

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