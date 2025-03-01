　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委質疑罷免提案「死亡連署」高達189人　北市選委會：不評論個案

▲▼伍麗華 原住民族委員會組織法部分條文修正草案 發言 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委伍麗華被提案罷免，然而罷免她的提案連署書的「死亡連署」竟高達189人。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民進黨立委伍麗華遭提案罷免，但她指出，罷免她的提案連署書死亡連署高達189人，台北市選委會卻沒有寄出查詢單確認情況。中選會與北市選委會表示，不評論個案相關細節。

伍麗華昨天透過臉書表示，罷免她的提案，有1017份連署書無效，第一階段並未通過，須在10日內補件，但其中死亡連署高達189人，是所有被罷免人中最高。伍麗華質疑，奇怪的是，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」，主因是台北市選委會證實「確實沒有寄出查詢單」。

對於伍麗華個案，北市選委會表示，選務機關不評論個案相關細節，餘亦無其他回應。中選會也指出，中央暨地方選委會等選務機關，不評論個案相關細節。

針對選委會查對原則，中選會與北市選委會說明，公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條規定，主辦選舉委員會辦理第5條第5款（提議人提議有偽造情事）的查對，發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

中選會與北市選委會解釋，依上開規定，主辦選舉委員會辦理提議人名冊查對作業，應依法查對提議人資格有無不符規定，於查對過程中如發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情形，始得依上開辦法規定寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，寄送查詢單，並非以隨機抽選方式辦理。

中選會強調，若地方依法查對時，發現有疑似大量偽造或抄寫情形，得寄發查詢單查詢，但不得以其未回覆或逾期回覆即逕予剔除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚禮中大螢幕「突放不雅照」600賓客全看呆　陸新人崩潰怒告
墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路「滿滿都是頭」壯觀畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立委質疑罷免提案「死亡連署」高達189人　北市選委會：不評論個案

清大「不會主動揭露捐款資訊」　媒體人：那配合翁曉玲放話的是誰？

賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單　停管處允諾改善

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

親友當助理錯了？「人頭助理」成觸法大宗　關鍵在貪念而非幾親等

新北罷免爆「死亡者連署」爭議　侯友宜盼選委會秉公處理

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

教育部禁「國防七子」交流　葛如鈞：應要有棍子、蘿蔔的平衡配套

罷免綠委連1％門檻都沒達標？　郭正亮：藍營基層都非常生氣

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

Lisa遇私生「想闖入計程車」　嚇壞：我很害怕獨處

立委質疑罷免提案「死亡連署」高達189人　北市選委會：不評論個案

清大「不會主動揭露捐款資訊」　媒體人：那配合翁曉玲放話的是誰？

賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單　停管處允諾改善

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

親友當助理錯了？「人頭助理」成觸法大宗　關鍵在貪念而非幾親等

新北罷免爆「死亡者連署」爭議　侯友宜盼選委會秉公處理

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

教育部禁「國防七子」交流　葛如鈞：應要有棍子、蘿蔔的平衡配套

罷免綠委連1％門檻都沒達標？　郭正亮：藍營基層都非常生氣

快訊／美國FedEx貨機「遭遇鳥擊」引擎爆炸起火　緊急原機場迫降

水泥預拌車與砂石車擦撞！　水泥車翻覆、駕駛受傷

「令和高腿公主」宣告引退！隱忍2個月驚曝原因：遭老闆長期性騷

湖人距西區第3僅差0.5場　八村壘、里夫斯卻爆傷情狀況曝

黃志瑋驚喜宣布新身份！收入捐出幫助浪浪　喊話想回台灣拍戲

換到溫班亞瑪球衣拿去賣！成交價240萬　小球迷爸爸後悔了

省去頻繁上鍊麻煩　HUBLOT 10日動力儲存錶強勢出擊

飛鳥涼正妹歌手女兒也來了！　金嗓開唱〈何日君再來〉感動3000人

麋先生唱一半「五月天阿信來了」！　他登台卻爆粗口：衝X小

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

政治熱門新聞

罷免李坤城竟有139亡者連署　藍罷團：因綠執政天怒人怨讓死人都還魂

共軍嗆「早晚收了你們」　國防部舉二戰史：任何侵略都將以失敗告終

怒指蔣萬安吼「加害者後代滾！」　228受害者家屬淚：他殺我家人

開第一槍！藍營罷綠受挫　沈富雄轟：朱立倫應辭黨主席

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

蔣萬安籲賴清德「要更大的包容」　顏若芳轟：對228受難家屬二次傷害

多圖／民蹲地簽連署！1小時300份簽完　罷免吳思瑤團隊拚補件過關

邱泰源視察遭爆作秀！鄭運鵬揭2點不合理

趙少康指罷綠「戰力弱」 藍罷團炸鍋：戰鬥藍怎不帶侯友宜去撞牆？

談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

罷綠委一階沒過關？　藍青年軍：無從得知

查公務員「領陸證件」　陸委會：全體須遵守

勸賴清德大罷免「要理智」?　陳水扁貼曹興誠合照：勇者無懼

更多熱門

相關新聞

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

鑑於近來連續爆發綠營民代涉入助理費案爭議，身兼民進黨主席的總統賴清德日前下令「配偶、三親等不得任公費助理」，引發黨內強烈反彈。考量到實務面的複雜狀況，此舉恐切斷政治家族接班規劃，但真正受到影響的還是非直轄市的基層民代。每月僅16萬的助理費，恐重創選區經營，尤其2026年迫在眉睫，賴鐵腕出擊或許可獲輿論好評，但對資源匱乏又沒有派系倚仗的基層民代而言，心中只有千萬難。

親友當助理錯了？　關鍵在貪念而非幾親等

親友當助理錯了？　關鍵在貪念而非幾親等

郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

藍稱死亡連署因「綠執政讓死人還魂」　他轟丟臉：乾脆去找兩蔣連署

藍稱死亡連署因「綠執政讓死人還魂」　他轟丟臉：乾脆去找兩蔣連署

開第一槍！藍營罷綠受挫　沈富雄轟：朱立倫應辭黨主席

開第一槍！藍營罷綠受挫　沈富雄轟：朱立倫應辭黨主席

關鍵字：

伍麗華罷免提案民進黨台北市選委會爭議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面