亂丟菸蒂、檳榔渣及垃圾 最高可罰6000元

▲亂丟菸蒂、檳榔渣最高罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾隨意丟棄菸蒂、檳榔渣及垃圾，不僅影響市容環境，也可能造成排水溝阻塞、積水發臭，進而影響生活品質。此外，這些廢棄物若隨排水流入河川或海洋，還可能污染生態環境並危害生物。台東縣環保局呼籲民眾養成良好習慣，外出時使用菸蒂盒暫存菸蒂，車輛內可備妥垃圾袋或小型容器，以妥善收納菸蒂、檳榔渣及垃圾，避免隨手丟棄。依《廢棄物清理法》，違規者可處1,200元至6,000元罰款。此外，民眾若發現違規行為，可拍攝並檢舉，經查證屬實並完成裁罰後，檢舉人可獲得獎勵金。相關檢舉方式可至環保局官網（https://ttepb.taitung.gov.tw/）查詢。

台東縣政府表示，台東擁有豐富的自然景觀與生態資源，需要大家共同維護。無論是當地居民、觀光旅客或短暫停留的訪客，希望大家在行走、行車、停車休息或等待紅燈時，都能發揮公德心，避免隨意丟棄菸蒂、檳榔渣及垃圾，以維護環境整潔，減輕清潔人員負擔，共同打造優美宜居的環境。

台東縣環保局指出，菸蒂、檳榔渣及垃圾是影響市容與環境衛生的重要因素，其中，菸蒂含有塑膠纖維，不易分解，並且可能殘留尼古丁與焦油等化學物質，若進入水體，將影響生態系統，甚至透過食物鏈對人體健康造成影響。為減少此類污染，環保局鼓勵民眾利用攝影設備或行車紀錄器蒐證並檢舉違規行為，經裁罰且完成繳納後，罰款的30%將作為檢舉獎勵金。統計顯示，2024年環保局受理檢舉案件共116件，裁罰41件，每件罰款1200元，已發出獎勵金總計12973元。

環保局呼籲，民眾應改善亂丟垃圾的不良習慣，建議隨身攜帶菸蒂盒，車內準備小型垃圾桶或垃圾袋，以妥善存放菸蒂、檳榔渣及垃圾，並在回家後交由清潔隊處理。透過全民參與，共同維護台東環境整潔，推動永續發展，讓生活環境更美好。