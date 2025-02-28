嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！網紅鳳梨受害下通牒：將不再惜情

▲嘉義知名零食電商突停業引發跳票疑雲。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

被網友封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的疲老闆，以接地氣路線在電商界殺出一條血路，甚至在嘉義市還有千坪大賣場。不過，業者近日在社群媒體上公告「內部調整」，並暫停連假期間的營業，網路上更流傳多輛大貨車夜間進出倉庫的畫面，引發廠商搬貨抵債的猜測。對此，網紅「鳳梨」也發生要求對方出面說明。

疲老闆的零食倉庫位於嘉義市西區世賢路，該公司以直播方式銷售零食，價格實惠，吸引了大量忠實粉絲。負責人陳冠銘經常在直播中展示各類台灣及異國零食，並且積極參與公益活動，建立了良好的企業形象。然而，近日網路社群上流傳的多輛貨車深夜搬貨的畫面，引發了財務危機和跳票的傳聞。

業者27日凌晨在臉書粉絲專頁上發文，表示正在進行內部優化調整，並將在調整完成後恢復正常營運，強調這是為了提供更高品質的服務。然而，28日中午再次公告，稱連假期間停止服務，讓原本計劃在假期前來購物的顧客撲了空。

對此，知名網紅吳泓逸（綽號「鳳梨」）近期在社群媒體上發片，表示曾與零食電商合作，幫助其增加二手精品的品項。但隨著跳票傳聞的發酵，鳳梨今（28日）下午也在臉書下最後通牒，「今天如果沒有出面，主動跟我把貸款跟錢（算）清楚的話，我該做什麼動作將不再惜情」。文中雖未點名疲老闆，但有網友詢問「跟4天前的影片有關係嗎？」鳳梨也回覆「是的」、「款都沒給我」。