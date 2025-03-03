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今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、美國副總統范斯日前進行會談，未料3人爆發激烈爭吵，震驚國際。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆2日表示，台灣人會同情澤倫斯基的遭遇嗎？「今日烏克蘭，會是明天的台灣嗎」？恐怕是每個台灣人心中都會浮現的疑問，賴政府千萬不要像蔡英文政府一樣，急於說甚麼「台灣絕對不是烏克蘭」云云，因為那樣的安撫顯得多餘和愚蠢，確保主權與安全，才是該做的事情。

游盈隆表示，這兩三天，全世界都籠罩在228川普與澤倫斯基火爆言辭衝突的震撼中，難以平息。這是一個不可思議的場景，這樣的場景竟然發生在美國白宮橢圓形辦公室，還現場直播，訊息與影像立刻傳達到全世界每一個角落。

游盈隆直言，看到的人，沒有不瞠目結舌的，包括普丁與習近平在內的全世界各國領袖，可想而知，這絕非刻意安排的，川普不會希望事情這樣發生，澤倫斯基也一樣，但它發生了，這不是夢，這是客觀的事實，它傳達了一個再清楚不過的訊息，那就是，川普總統任內什麼事情都可能發生，在美國或美國以外地區，沒有人可置身事外。

游盈隆指出，事情發生後，自由世界國家領袖大都站在烏克蘭總統澤倫斯基這一邊，就如同2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時一樣，讓烏克蘭人感到溫暖和不孤單。自由世界國家的主流民意，美、英、歐盟、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等等，也必然比較站在烏克蘭這一邊，台灣應該也是一樣。

接著，游盈隆提到，根據2022年3月台灣民意基金會的全國性調查顯示，「關於俄羅斯出兵攻打烏克蘭的正當性問題，二十歲以上台灣人中，有高達七成三認為俄羅斯這次出兵攻打烏克蘭沒有正當性，只有約一成的人認為有」，這項發現和當時歐洲各國的民調結果相當接近，顯示台灣人與歐洲人在俄烏戰爭問題上的看法相當一致。

游盈隆認為，烏克蘭總統澤倫斯基過去三年領導全國人民抵抗外來侵略，智仁勇形象已深植世界人心，也奠定不可動搖的世界級傑出政治家的地位，看到此次澤倫斯基在白宮的遭遇而不動容，或竟予以苛責者，文明程度之低下實不堪聞問。

「今天的烏克蘭，會是明天的台灣嗎」，游盈隆說，這恐怕是每一個台灣人心中都會浮現的疑問。居安思危，有這種疑問，自己覺得是好事，沒這種疑問，才該擔心。

游盈隆強調，面對俄烏戰爭的新形勢，賴政府千萬不要像蔡英文政府一樣，急於站出來否認或安慰人民，說甚麼「台灣絕對不是烏克蘭」云云，因為那樣的安撫和否認顯得很多餘和愚蠢。

最後，游盈隆呼籲，冷靜客觀、實實在在面對來自中國可能的侵略與挑釁，並將之化諸於無形，消弭戰爭，確保台灣主權與安全，才是政府該做的事情。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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