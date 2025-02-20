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大陸 大陸焦點 特派現場

抗議加徵關稅　王文濤致信美商務部長：盼平等對話磋商

▲▼中國商務部黨組書記、前黑龍江省省長王文濤。（圖／CFP）

▲大陸商務部長王文濤。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸商務部長王文濤19日向美國新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）致信，祝賀他就任美國第41任商務部長，同時就美國對大陸輸美產品加徵關稅表達中方關切。王文濤強調，希望雙方管控分歧，為兩國工商界營造公平、可預期的政策環境，並在關稅問題方面平等對話磋商。

美國參議院18日以51對45票，通過金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克出任商務部長的提名。他在總統大選期間對大規模增加關稅、大力擴張化石燃料，以及國內減稅等表達支持。

▲▼美國總統川普任命的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick。（圖／路透）

▲盧特尼克。（圖／路透）

王文濤在賀信中表示，經貿關係是中美關係的重要組成部分。作為世界最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作對各自發展及全球經濟增長都具有重要意義。過去多年來，兩國商務部在推動和促進經貿合作方面發揮重要作用。

王文濤接著說，中方願與美方共同努力，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，加強對話，管控分歧，促進合作，為兩國工商界展開務實合作營造公平、可預期的政策環境。

王文濤強調，美方以芬太尼等問題為由對大陸輸美產品加徵10％關稅，中方對此強烈不滿。中美雙方在芬太尼管控方面已經展開了廣泛、深入的合作，並取得了顯著成效。美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞。中方希望通過平等對話磋商解決各自關切。

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