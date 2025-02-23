美國務院網站「對中稱呼」變了！　還批企圖操縱顛覆國際組織

▲川普政府上任後，美中關係持續引發國際關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國務院13日更新官方網站，刪除了長年以來「不支持台灣正式獨立」的字句，如今提及中國大陸時，也不再使用「中華人民共和國」（PRC）而是「中國」（China）或中共（CCP），甚至直言中國操縱與顛覆國際組織。

在美國國務院網站的中國國家概況介紹上，除了國家稱呼方式改變，也略過以往提及「與我們的盟友及夥伴密切合作，捍衛我們的利益與價值觀」字句，轉而表示華府在與中國的關係中，將「遵循互惠與公平原則」。

此外，國務院刪除了美國對中國協助的部分，包括環境保護與打擊毒品販運等計畫，同時新增提及，中國對美國政府機構及關鍵基礎設施進行網路活動，為了軍事目的獲取美國尖端技術，「中國日益企圖操縱與顛覆國際組織及標準制定組織，包括聯合國與各種區域論壇，將它們作為推進中共全球目標的工具。」

▲美國國務院網站上，對於中國的描述有所修改。（圖／翻攝美國國務院）



在針對雙邊經濟關係的段落中，美國國務院強調美中貿易逆差，以及美國企業對於在中國經營所面臨的挑戰與擔憂，不僅形容中國經濟是「世上最受限的投資環境之一」，更指出「中國也從事不公平的貿易做法，包括使用強迫勞動力與大量國家補貼，讓美國企業處於不利地位。」

美國駐北京大使館尚未回應，而中國外交部發言人郭嘉昆表示，美國此舉是「扭曲事實並且誹謗中國的外交政策，炒作所謂的中美戰略競爭」，北京對此強烈不滿。

路透社指出，美國國務院13日對於台灣描述的變化，不僅激怒了北京，也凸顯出新政府對於貿易及其他優先事項的關注。

而大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，美方措辭改變似乎是「透過抱怨經濟政策問題，以推動強勢談判」，但也代表美國在涉及中國執政黨利益的根本問題上有所軟化，「這種變化可能是華府向北京發出的信號，保證美國無意挑戰中共的統治。」

官網刪掉「不支持台獨」論述！ 美國國務院回應了