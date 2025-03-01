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社會 社會焦點 保障人權

信義區一蘭拉麵外抽菸爆衝突　KTV保全湊熱鬧「亂噴辣椒水」

記者邱中岳／台北報導

228連假第一天，北市松仁路的一蘭拉麵就發生肢體衝突，拉麵店保全與2名男子因抽菸問題發生口角爭執，保全在過程中遭推擠，旁邊1名見義勇為的新加坡籍男子跳出來阻止，導致又與2名男子發生衝突，事後雙方都要提出傷害告訴，另家知名KTV的保全也跳出來不分青紅皂白朝新加坡男子噴灑辣椒水，現場亂成一團。

警方調查，228連續假期的第一個夜晚，許多民眾都擠進信義區狂歡，但是松仁路上的一蘭拉麵卻不平靜，28歲、26歲的孟、葉2名男子，在1日凌晨5時許，於一蘭拉麵門口排隊準備吃「早餐」，但是卻因為抽菸問題與現場的拉麵店許姓保全發生口角衝突，當場爆發爭執。

▲▼連假第一天就因抽菸爆衝突，KTV保全搞不清楚亂噴辣椒水，互告傷害均送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲連假第一天就因抽菸爆衝突，KTV保全搞不清楚亂噴辣椒水，互告傷害均送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方爭吵之際許姓保全被推擠，1名31歲的新加坡籍男子見義勇為，上前欲阻止孟、葉兩人，雙方又爆發肢體衝突，連樓下知名KTV《ONCORE》的洪姓保全也不分青紅皂白，上來力挺鬧事的2名男子，並朝新加坡籍的男子噴灑辣椒水。

警方到場後雙方均要提出告訴，事後警方依規定將人帶回派出所偵訊，訊後將葉、孟以及新加坡籍的男子依照傷害罪嫌移送地檢署偵辦，另外，噴辣椒水的洪姓保全，則依照《社會秩序維護法》第63條第1項第4款裁處。

警方指出，洪姓保全放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，依照社維法第63條第1項第4款規定，最高可以處拘役3天或者罰款3萬元。

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