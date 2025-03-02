拔智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告：1行為千萬別做

▲女子拔智齒後立即漱口、刷牙，還用舌頭去頂了一下傷口處，沒想到加劇血凝塊的脫落，引發乾性齒槽炎。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「醫生，我嘴裡臭得像化糞池炸了！」大陸1名李姓女子近日拔掉了折磨她半年的右下智齒，本以為能鬆一口氣，沒想到等著她的卻是一場「口腔風暴」。拔牙後當晚，李女就難忍嘴中的血腥味漱了口，睡前刷牙時，牙刷還不小心碰到傷口，滲出血絲。

《廣州日報》報導，李女次日晨起後，發現嘴裡有股若有若無的酸臭味，便安慰自己可能是食物殘渣，隨後用舌頭去頂了一下傷口處的空洞。就是這個動作，後來被醫生稱為「災難的開始」。第三日，正在吃晚飯的李女突覺咽下的粥混著一股糞便般的腐臭，且右耳開始如針紮般疼痛，連太陽穴也突突直跳。

李女就診後，醫生表示這是典型的乾性齒槽炎。原來，牙齒拔掉後，留下的牙槽窩在被血液充滿後，會形成一個血凝塊，如果血凝塊脫落，牙槽骨就會暴露在充滿細菌的口腔中，一旦骨壁發生感染，就成了乾槽症。前文中，李女拔牙後立即漱口、刷牙，甚至用舌頭去頂牙槽窩的行為，加劇了血凝塊的脫落。

醫生說明，乾槽症患者通常會在拔牙後3至5天出現劇烈疼痛，可放射於同側耳朵、太陽穴，吃止痛藥效果不好。此外，患者口內多會伴有腐臭味，這是因為口腔中的厭氧菌，會在血凝塊掉落後趁虛而入，分解壞死組織時釋放硫化物，從而產生類似臭雞蛋或糞便的刺鼻氣味。

醫師提醒，乾槽症的發展有明確的時間窗口，24小時內若發現血凝塊脫落，及時就醫可重新止血保護傷口；拔牙後3天左右，出現頑固性臭味和放射性疼痛，需立即進行清創，若超過5天感染可能深入頜骨，增加骨髓炎風險，治療難度陡增，所以拔牙後千萬別把口腔異味當小事，只要出現異常腐臭，就算不疼也要警惕。

事件登上微博熱搜，不少網友分享拔智齒經驗，「不聽醫囑啊，拔完牙大夫都會給張注意事項的小紙片，到時候別找醫院的毛病就行」、「我去年也是拔了智齒臭了半個月，之後就好了」、「不是拔完智齒不是有術後注意事項麼大家都不當一回事的麼」。

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