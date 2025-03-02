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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找槍手代抽血！北市10年查8件兵役詐欺　全為逃兵「假裝得愛滋」

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員曾獻瑩調閱資料發現，台北市近10年利用假資料申請體位改判的案例僅8件，且全都是「假愛滋」，擔心其他逃兵手法未被揭露。（示意圖，非文中當事人／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注。國民黨台北市議員曾獻瑩調閱資料發現，近10年北市利用假資料申請體位改判的案件僅有8件，且全部為假愛滋案件，未見其他逃避兵役的手法遭揭露，認為兵役局查核機制恐怕無法有效偵測到其他詐欺手法，應導入科技驗證機制防堵。

曾獻瑩今（2日）表示，這8名役男的手法幾乎一致，由感染愛滋的槍手進行抽血檢驗，取得陽性診斷後，再以全國醫療卡申請復檢，最終成功獲得免役判定。而這8件案件之所以曝光，是因北市兵役處收到匿名檢舉，才讓整起案件浮上檯面。

曾獻瑩提到，案件曝光後，兵役局強化防堵措施，新增愛滋用藥記錄比對，查核以愛滋申請免疫的役男用藥、治療紀錄，顯示部分改判體位事由的查核機制仍有改進空間。

曾獻瑩認為，除了愛滋病之外，還有例如高血壓等慢性疾病，都可追查用藥紀錄，來建立雙重驗證的機制，第一線體檢的人別確認，也可導入人臉辨識等科技工具，避免槍手代驗的情形；這次王大陸案曝光，顯示逃兵案件有集團操作手法，甚至有所謂的免役產業鏈，兵役局應強化查核機制，維護兵役公平。

針對役男以「假愛滋」申請體位改判，台北市兵役局回應，該病狀屬體位區分標準表第3項「法定傳染病」，依役男體位審查會第90次會議決議，役男罹患該病症，並檢具有全國醫療卡者，得採認該卡並逕予判為免役體位。

台北市兵役局指出，但自97年採行後發現，有役男自核卡後未曾有相關就醫紀錄，有違疾病治療常理，因此為防範役男以不正當手段取得全國醫療服務卡規避兵役義務，內政部也於110年重行訂定相關查核作業，增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制，以防範類此案件再次發生。

關於曾獻瑩提出導入人臉辨識科技，避免槍手代驗一事，兵役局說，會再適時利用會議與中央主管機關內政部役政司進行研討，感謝曾獻瑩積極指導支持役政業務推動，維護兵役公平。

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