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多出5千元裝沒事？郵局員工耍小聰明監視器全錄　這下慘了

▲邱姓婦人今年4月間在龍潭區某郵局見隔鄰婦人遺失3萬元現金悄悄侵占被警方循線查獲。（示意圖／取自Pixabay）

▲北市某郵局江姓儲匯員短報5000元，被依行使業務登載不實文書罪起訴判刑。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

中華郵政台北郵局某分局儲匯壽險江姓工作員，在清點當日營業現金時，發現千元鈔較帳面應收金額多出5張，共計新台幣5000元，卻未依郵局規定層報主管並轉列溢餘款，而是直接在電腦系統輸入不實數據，短報為48張千元鈔。內部稽核發現異常，通報總局，江男被移送起訴。士林地院依行使業務登載不實文書罪，處拘役30日，可易科罰金。

檢方調查，2023年6月某日下午，江員清點現金時，發現實收千元鈔共53張，應收僅48張，按規定應將多出的5000元轉列溢餘款。然而，他為避免查帳麻煩，直接在「櫃員現金明細登錄」系統中輸入不實數據，將千元鈔短報為48張，使帳目表面無異狀。

然而，郵局內部每日核對帳務時，稽核人員發現系統登載金額與實際現金存放不符，隨即展開調查。經比對報表發現數據異常，進一步調閱監視器畫面，確認江員在清點時手中持有53張千元鈔，卻仍輸入48張，證實他刻意短報的行為。

偵查時，江男辯稱，他誤以為多出的5000元是經理發放的獎金，因不確定金額來源，先將其存入錢箱內，並未據為己有。他還表示，過去曾有同仁將私人款項放入錢箱，自己無意隱瞞，只是不想影響同仁加班查帳，才未層報。

然而，檢方認定，郵局內部規範明確，經辦人員若發現帳款異常，應即時掛帳為溢餘款，並報請主管處理。郵局主管及稽核人員亦證稱，錢箱內存款屬公款，經辦人員應據實登載，江員的行為已影響帳務正確性，若非稽核人員發現，恐影響後續財務審查，故依法起訴。

法官審理後認為，郵局帳務管理規範明確，江員卻刻意短報，導致帳務數據失真，嚴重影響財務核對的準確性。此外，錢箱內存放的所有現金均屬公款，江員若對5000元款項有疑問，應先依規定掛帳為溢餘款，後續確認，而非自行短報。

法官綜合考量，江員並無前科，且該5000元款項仍掛帳為溢餘款，未遭侵占，犯罪情節尚屬輕微，依行使業務登載不實文書罪，判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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