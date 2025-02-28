喊話正視歷史　蔣萬安再度以市長身份向二二八受難家屬致歉

▲二二八事件78周年紀念會，台北市今舉辦紀念活動，市長蔣萬安致詞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

今（28日）為二二八事件78周年，台北市慣例在二二八紀念公園舉辦紀念活動。市長蔣萬安致詞時說，「歷史的傷痛未曾過去，我們都有責任不斷反思銘記」；他認為，重視並且正視歷史過往、促進對事實完整理解，才能推動社會進步，「身為台北市長，我再次為當年的二二八事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意」。

蔣萬安致詞時說，今天他再次以台北市長身份來到二二八紀念活動，心情依舊肅穆與誠懇，「歷史的傷痛未曾過去，我們都有責任不斷反思銘記」。他提到，去年底，大家失去了一位重要的老朋友，徐光老師，徐光老師一生致力於還原二二八真相，推動社會對話與族群和解，「我至今都還記得去年的今天，徐光老師在這裡說，他永遠不會忘記他對二二八事件是痛是恨，不過有愛才能有和平，有和平就有一切的自由」。

蔣萬安表示，徐光老師與無數受難者家屬，秉持著愛與和平的信念，努力不懈，讓二二八事件的記憶得以被保存，讓更多人理解這段歷史的重量。今天的緬懷不只是向徐光老師致敬，也是對78年前二二八事件苦難追思，找尋和解與團結的可能。

蔣萬安強調，二二八雖然已記載入史冊，讓每個孩子從小銘記，但大家仍要持續透過不同的方式，讓今天對於新世代的意義不只是一個國定假日。

另外，蔣萬安也向台北市二二八協會理事長黃秀婉致敬，黃理事長的先祖、王添灯先生，曾為和平處理二二八事件、推進民主改革而穿梭奔走，但無情的政治陰霾卻讓王添灯先生沉冤莫白、喪失生命，這不僅讓黃理事長家族失去一位可敬的親人，更是國家的重大損失。將心比心，身邊發生這樣的悲劇，誰能輕易放下？

「但這些年，我跟黃理事長接觸的經驗卻是無比的溫暖。」蔣萬安說，黃理事長當然沒有忘卻先祖的遭遇，但卻扛起先祖愛這塊土地的熱忱，希望社會理解二二八真相，以及愛與和平的真諦。蔣說，擔任市長以來，承蒙許多二二八家屬的提點，黃秀婉理事長溫暖的堅毅，也更讓他深自省思，並理解身上背負的責任與使命。

蔣萬安接著說，這幾年持續研讀二二八事件的著作，最近讀到蔣理容老師的《秋霞的一千零一夜》，從一個媳婦的視角，也就是蔣老師母親的角度，訴說了大時代的悲劇是如何造成家族幾個世代難以走出的陰霾。尤其當看到事件過後，政府邀請蔣渭川先生再度出任公職時，他們家度恐懼，真的令人難過。

但蔣萬安表示，也要感謝蔣理容老師透過小歷史的書寫，替外界註解在大歷史敘事中，不容易感受到卻又無比真實的傷痛。

「也因此，我要再次承諾，市府會持續推動人權教育，持續整理並公開市府掌握的相關史料，讓歷史能完整傳承。」蔣萬安說，他一上任就要求文化局投入二二八紀念館的修復，經歷為期2年閉館、休館，隨著剛剛和平鐘的聲響，也正式宣佈台北二二八紀念館重新開館。

蔣萬安提到，台北市政府不只修復紀念館，就是二二八現場之一的台北放送局建築形貌，同時，新的常設展也將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多國內、外參訪者能夠免費入館，讓更多人了解歷史。

另外，蔣萬安也要特別感謝來自韓國的「濟州四三 平和財團」金鍾旻理事長一行應邀來訪，昨天與二二八紀念館簽訂人權交流的MOU後，也全程參與了昨晚的音樂會與今天的紀念儀式。感謝釜山民主抗爭紀念事業會以及光州5.18紀念財團的夥伴一同蒞臨，相信藉由彼此交流，能深化彼此對歷史、對人權的省思。

蔣萬安說，他已經擔任市長2年多，深深感受到台北是個溫暖的城市，承載很多歷史的重量，「我堅信民主、開放與多元的價值，我也認為重視並且正視歷史過往、促進對事實完整理解，才能推動社會進步」。

「身為台北市長，我再次為當年的二二八事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意。」蔣萬安深信，歷史雖然沉重、道路不免風雨，但光影彼端一定是希望之路。祝福在座貴賓平安順心，天祐台灣，天祐中華民國。