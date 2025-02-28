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具備深度思考能力　百度官宣3月16日上線文心大模型4.5

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲文心一言。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著OpenAI今（28）日推出新模型GPT-4.5，百度也隨即官宣，旗下生成式AI大模型文心一言將於3月16日發表文心大模型4.5。根據百度官方的說法，文心大模型4.5不僅在基礎模型能力上有大幅提升，還將具備原生多模態、深度思考等能力。

▲百度文心一言正式開放外界使用。（圖／翻攝百度）

▲文心大模型4.5將於2025年3月16日上線。（圖／翻攝百度）

百度文心一言大模型是全球最早對標ChatGPT的LLM大模型，它於2023年的3月16日推出，並掀起一股大陸AI浪潮，加速推動AI大模型在大陸市場上雨後春筍般地冒出，經過兩年，文心大模型已經進展至4.5版本，預期將在今（2025）年內更進一步發表5.0版本。

此前，在DeepSeek橫空出世後，DeepSeek橫空出世後，大陸各企業及AI相關產業紛紛接入使用，地方政務也持續跟進。百度16日便對外宣佈，「百度搜索」將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜尋功能，同時，文心智能體平台也跟進全面連接DeepSeek。

自2025年2月起，百度智能雲的千帆平台正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，百度Apollo智艙大模型和出行智能體完成DeepSeek拍照，百度文小言也接入Deepseek-R1模型優化解題功能。

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