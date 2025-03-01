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「全台景區湧入28萬人次」超越春節　228連假好天氣爆出遊潮

▲▼龜山島3/1開放登島。（圖／觀光署提供）

▲龜山島今起開放登島。（圖／觀光署提供）

生活中心／綜合報導

228連假適逢春季賞花時節且天候良好，各景區湧入大量人潮。交通部觀光署統計，昨日連假首日國家風景區遊客達28萬8906人次，超越春節平均人次，也可見到許多國外遊客的身影。

觀光署今日發布統計，228連假首日全國國家風景區遊客人次達288,906人，超越春節平均人次286,765人；各大觀光遊樂園入園人次達67,764人，也超越今年春節連假平均人次66,431人。觀光署指出，良好天候帶動國內旅遊熱潮，民眾踴躍前往風景區及觀光遊樂園，也可見到許多國外遊客的身影，展現台灣觀光市場的持續活力。

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觀光署進一步表示，將持續推動「台灣觀光100亮點」計畫，並結合地方政府資源，共同行銷推廣各地特色景點及活動，提升國內外旅客的旅遊體驗，也透過節慶活動、主題旅遊及地方創生，鼓勵民眾探索台灣多元觀光資源，帶動區域旅遊發展。

今年各地將推廣「台灣觀光100亮點」活動，舉辦多項指標性活動，如音樂節、宗教文化慶典、地方美食節等，並結合周邊景點，形成完整的觀光動線。以3月份為例，3月1日宜蘭「龜山島」開放登島，台灣觀光100亮點輪值都市高雄市的「大港開唱」、「內門宋江陣，接下來還有4-5月各地的「客家桐花祭」、6月的台灣仲夏節、7-8月台東的「熱氣球嘉年華」等代表性活動，皆可吸引遊客深入當地，享受豐富的觀光體驗。

另外，觀光署指出，隨著台灣觀光品牌的國際影響力提升，許多國際旅客也選擇來台旅遊，熱門景點如台北101、九份老街、阿里山、日月潭、太魯閣、佛陀紀念館、旗津等地，均可見到來自日本、韓國、歐美及東南亞的遊客，台灣的自然景觀、人文歷史、美食文化，成為吸引國際旅客的重要資產。

展望未來，觀光署說，將持續透過多元行銷，推廣國內外旅遊市場，強化地方特色品牌，並結合交通運輸、住宿、在地體驗等資源，讓台灣成為更具吸引力的旅遊目的地，歡迎國內外旅客深入探索台灣之美。

▲▼內門宋江陣。（圖／觀光署提供）

▲內門宋江陣。（圖／觀光署提供）

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