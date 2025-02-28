國道明防18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

▲228連假國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(3/1)和平紀念日連假次日，國道交通量預估為平日1.3倍，國道將有18處易塞路段，其中國5北上車潮可能上午11時就會湧現，預料要塞到午夜才能紓解，恐連堵13小時，行車時間將是平常7倍。

今228連假首日，國道一早就出現塞車，下午還有一波車潮，包括國1南向機場系統-中壢、湖口-新竹系統，北向圓山-汐止；國1高架北向堤頂-汐止端；國3南向三鶯-高原、竹林-寶山，北向新店-南港系統；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-坪林等路段都出現壅塞，其中西部國道壅塞路段於16時已紓解。

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國道下午也連4起追撞，包括下午12時44分國3南向159公里處5輛小客車追撞事故，後方車流一度回堵3公里；13時20分於國3南向63公里處發生2輛小客車追撞事故，也一度造成後方車流回堵4公里；14時45分國3南向193公里處發生2輛小客車追撞，車流也回堵2公里；16時08分於國3南向123公里處2輛小客車追撞造成後方車流一度回堵4公里。

明天為和平紀念日連續假期第2日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

▲228連假次日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，明日重點壅塞路段包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統。

以及國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段皆易塞。

高公局呼籲，民眾可多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。