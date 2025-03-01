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國道18路段易塞　國5北上要塞到午夜「行車時間變7倍」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲228連假第二天，國道預料將有18處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3月1日)為和平紀念連假第2日，國道將出現1.3倍交通量，高公局預判國道將有18處易塞路段遍地開花，其中國5北上車潮可能上午11時就會出現，預估要塞到午夜才能紓解，北上路段恐連堵13小時，行車時間是平常7倍。

高公局表示，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天國道有18處易塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統。

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國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段皆易塞。

其中清晨6點後國5就會出現南下車流，預料要塞到下午3點後才能紓解，國5北上車潮也將於上午11時候湧現，預判要到午夜才會紓解，且行車時間是平常7倍。西部國道部分，南下車潮則預估上午8時到9時後陸續湧現，中午後紓解，不過下午將有一波北上車流，研判要晚上8時到9時後紓解。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

▲▼228連假國道。（圖／高公局提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

今天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入。

此外，今天下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制；並採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

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