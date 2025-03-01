今天「龍抬頭」！ 8習俗8禁忌一次看　敲水龍頭恐降財運

記者黃翊婷／綜合報導

今日（3月1日）是農曆二月初二「龍抬頭」，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，這一天有許多民間開運習俗，為求一年福氣滿滿、平安順利，其中包含8大習俗、8大禁忌，例如剃喜頭能招來好運，但不宜敲打水龍頭，否則可能會導致財運下滑。

▲農曆二月初二是「龍抬頭日」。（示意圖／VCG）

楊登嵙提到，古代民間認為龍是吉祥之物，掌管風雨，農曆二月初二是龍欲升天的日子，加上正值雨水、驚蟄、春分之間，各地陸續進入雨季，所以人們會透過對龍祈求，希望實現降雨幫助農作物順利生長，保佑一年豐收。

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此外，農曆二月初二「龍抬頭」這一天也有一些習俗和禁忌需要注意，詳細如下：

● 8大習俗

1、剃龍頭：借龍王喜氣，在龍抬頭的吉時（09點至11點、11至13點、15至17點）幫小孩「剃喜頭」，有期望孩子未來能出人頭地的寓意；若是大人在當天剃頭，也能招來好運。

2、引龍錢：在空水瓶內放置268元零錢，在家或公司附近的銀行飲水機裝水，然後一路細灑水回家或公司，代表引龍到家或公司；接著再用家中或公司水龍頭的水將瓶子裝滿，代表發財的龍水，放在大門客廳斜對角的「聚財位」，靜置49天，有助於招來財運。

3、吃豬頭肉：象徵「挑龍頭」，有一鳴驚人的意思。

4、吃麵條：麵條與龍鬚相似，吃麵條象徵扶龍鬚，有長命百歲的意思。

5、吃水餃：吃水餃又稱為吃龍耳，代表能耳聽八方、招八方貴人。

6、吃米飯：米飯象徵龍子，吃米飯能生龍子，而小孩在當天吃米飯能出狀元。

7、吃春餅：春餅象徵龍的麟片，吃春餅有助於強大磁場護體，有保佑身體健康、平安的意思。

8、吃點心：吃「迎富貴果子」有助於帶來好運，例如代表破繭而出的帶殼龍眼、代表好事發生的花生、代表開心愉快的開心果。

● 8大禁忌

1、不宜敲水龍頭：水龍頭也是龍頭，隨意敲打可能會導致財運下滑。

2、不宜吃龍蝦：龍蝦外型與龍相似，龍抬頭日請避免食用龍蝦。

3、不宜說「關門」：龍抬頭日應開門喜迎龍王，若說了關門，可能會讓龍氣無法進入，導致運氣受阻，商家可以改用「靠門」代替。

4、不宜喝粥：龍為龍子天王吃米粒，粥象徵龍血，米粒煮水代表龍子被煮，所以龍抬頭日不宜喝粥。

5、忌洗衣：若洗衣服太用力，可能會在無形中傷害到龍皮，進而影響磁場。

6、不宜動刀與針線：古人在龍抬頭日不動刀和針線，是擔心會誤砍龍頭或扎到龍的眼睛。

7、不宜磨食材：古人認為石磨為龍頭，龍抬頭日磨食材可能會磨到龍頭，導致龍王不悅，所以會在這天避免磨食材。

8、不宜在娘家過：龍抬頭日為男生剛性的日子，女生若在這天回娘家，可能會導致娘家的氣運下降。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。