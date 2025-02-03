　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

今年開運招財吉獸是龍及貔貅，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。（圖／楊登嵙提供）

▲今年開運招財吉獸是龍及貔貅，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。命理專家名門命理楊登嵙教授特別提醒注意以下6點，讓大家輕鬆掌握佈置重點。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方；新年新氣象，想不想在新的一年利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、西南方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、南方驛馬位

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、東方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

四、「聚財位」守財

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意的地方呢？

1.不可在該位置開門，否則就沒有財位。
2.該位置不可為走道。
3.不可放置會震動的東西，如喇叭。
4.不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。
5.不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。
6.不可放置污穢的東西，如垃圾。

若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

五、開運飾品旺財

2025年歲次乙巳年，木蛇年，蛇又稱小龍，「龍」有一種騰雲駕霧、穿天入地、變幻莫測、呼風喚雨的神祕正氣，彰顯無所畏懼、無可阻擋、無所不能的精神。與龍有關的很多成語，龍騰虎躍、生龍活虎、龍飛鳳舞、龍馬精神，彰顯的就是一種活力、力量、吉祥、正義、興旺、昂揚向上的靈氣。在中國古代，「龍」是皇帝的象徵，代表著帝王「九五至尊」的威嚴和權力；是神聖、尊貴、權力、智慧，能為人們帶來祥瑞和好運，保佑平安健康、事業順利、家庭幸福，能招貴人、防小人、旺財富。今年開運招財吉獸是龍及貔貅，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

六、客廳要乾淨整齊

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

延伸閱讀
她扛16人份年夜飯「秀一物」喊感謝家人　網羨慕：值得了
要不先驗個DNA？河南女子帶男友回家過年　意外發現他「撞臉」丈母娘
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男開車追撞女騎士當場失去生命跡象　驚險瞬間畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵暢遊全桃園

2025台灣燈會桃園YouBike部分場站營運調整

川普對中加墨關稅措施沒給搶運機會　上半年恐淡季更淡

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

俄羅斯自主研發賽車「Lada Iskra登場」！引擎升級＋底盤重新調校

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

生活熱門新聞

全台有雨！　下最大地區曝

洩慾完「老公就去找婆婆」！人妻忍6年崩潰

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

「下周地獄連上6天班」他卻無法請假：真的很不爽

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　網公認：這種店就是穩

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

港務公司年後徵才228人「起薪最高56K」　長榮航空招募百名地勤

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

麥當勞得來速「出示VIP小卡」他問1句全場超尬

橫濱家系「大和家南港店」結束營業

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

更多熱門

相關新聞

過年走春拜廟「4禁忌」！專家示警：觸犯恐破財

過年走春拜廟「4禁忌」！專家示警：觸犯恐破財

農曆春節許多民眾會前往廟宇參拜，祈求新的一年平安順遂。不過民俗專家提醒，過年期間拜拜有許多禁忌需要留意，若是不慎觸犯，不僅可能影響祈求的效果，甚至還可能導致運勢低迷。

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

除夕發壓歲錢原因曝！命理師教簡單開運方式

除夕發壓歲錢原因曝！命理師教簡單開運方式

2025藍綠白運勢曝！命理師：藍營須推她當共主

2025藍綠白運勢曝！命理師：藍營須推她當共主

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

關鍵字：

風水命理師楊登嵙

讀者迴響

熱門新聞

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

大樂透1.59億頭獎一注獨得！獎落台中

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

40年老屋住10年！屋主含淚售「下秒爽笑了」

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

高雄店家「抽獎藏籤」實況主包牌全空

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面