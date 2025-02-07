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大S骨灰放在家中　命理師給建議：亡者靈魂恐受管制

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲大S的骨灰會放在家中，引起不少討論。（圖／翻攝IG／小S）

記者柯振中／綜合報導

女星「大S」徐熙媛逝世的消息引發社會震驚，且骨灰將永遠放置在家中，引起外界議論。對此，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，骨灰屬陰，不可以放在陽宅，這樣一來亡者的靈魂恐會受到管制，且陰陽混雜的話，對陰、對陽都不好。

楊登嵙對於骨灰放在家中一事表示，陽宅是人住的地方，陰宅是亡者住的地方，骨灰屬陰，不可放在陽宅，若陰陽混雜的話，對陰、對陽都不好。

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楊登嵙解釋，陽宅放置骨灰、遺骸，就像是活人住進墳墓或納骨塔，住在裡面的人容易感染陰症、病痛，藥吃得特別多，引發精神方面的問題、招來不好的運氣。若是陽宅放骨灰遺骸，亡者靈魂會受到門神的管制、限制，無法自由進出，甚至被阻擋在外。

楊登嵙說，若住在大樓的住戶，都將亡者的遺骸安置家中，那大樓很快就會變成靈骨塔，陰磁場很重，會影響隔壁、甚至是附近鄰居。楊登嵙建議，骨灰罈應放在專門的安置場所，例如：靈骨塔、陰宅、墳墓而非家中。

楊登科說，若很想念亡者，可以在家中立牌位、掛亡者的照片，不能將骨灰放在陽宅中。

不過，對於骨灰放在家中一事，有部分網友與命理師抱持著不同的看法，「我覺得滿好的啊」、「本來就不是硬性規定，一定要放靈骨塔」、「歐美還有拿骨灰做成人造鑽石戴身上的」、「就是隨時有愛人在旁邊阿，放不下就放不下，不用假裝放下阿」、「都是自己的家人，難道放在家裡會害你嗎」、「為什麼一定要放塔位？誰規定的？」

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