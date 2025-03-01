高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

▲ 113學年高中棒球聯賽木棒組冠軍由平鎮高中勝出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽歷經激戰，冠亞軍終出爐。今(28)日由平鎮高中強碰穀保家商，最終以6:5由平鎮高中勝出，抱回隊史第六座冠軍。嘉義市副市長林瑞彥今日與教育部體育署副署長房瑞文共同獲邀為賽事開球，中華民國學生棒球運動聯盟竇國詔理事長也到場為球員加油。

▲嘉義市副市長林瑞彥今日與教育部體育署副署長房瑞文共同獲邀為賽事開球 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥表示，恭喜獲得優勝的冠軍隊伍，期盼大家秉持永不放棄的KANO精神，從賽事的切磋中汲取經驗、精進球技。棒球原鄉嘉義市持續推動棒球運動，嘉義市立棒球場自104學年度起獲選為高中木棒賽事永久舉辦場地，並提供大型棒球運動平台，與中華民國學生棒球運動聯盟一同努力推廣棒球運動。

林瑞彥副市長也提到，嘉義市積極推展棒球運動，除了提供高中棒球硬式木棒組聯賽優質的棒球場地及設備外，也於每年12月舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，現今已是國際少棒界的重要賽事之一，12強台灣隊28人中有18人打過，是「世界冠軍搖籃」也是嘉義市運動賽事的重要品牌。未來嘉義市將繼續推廣棒球運動，讓體育永續扎根。





▲ 113學年高中棒球聯賽木棒組穀保家商奪下亞軍。（圖／嘉義市政府提供）

教育處長郭添財提到，為提供球員與球迷朋友更優質的環境，市府持續提升棒球場設施設備，去年於內野種植天然草皮、新設隱形護網及改善球場照明及無障礙廁所，為球迷朋友帶來更優質的觀賽體驗。期待未來體育署能給予更大力支持，也邀請球迷朋友前來煥然一新的棒球場欣賞精采球賽，為球員加油。

冠軍隊伍平鎮高中棒球隊長江庭毅表示，獲得冠軍獎盃相當激動、感動，感謝教練每日在球賽後的復盤與指導，帶領隊伍修正錯誤、打得更好；感謝隊友相互扶持，一路打進冠軍賽、贏得榮耀。去年也曾來過嘉義市立棒球場，今年內野種植草皮讓視野更舒服，是很好的體驗。





113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽自今(114)年1月3日起點燃戰火，42支隊伍歷經第一、第二及第三階段的循環賽(1月3日至2月23日)齊聚較勁，最後由16支隊伍晉級第四階段淘汰排名賽，第四階段自2月25日後在棒球原鄉嘉義市舉辦，場場賽事都相當精采，吸引大批球迷進場加油。