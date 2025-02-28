5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中「五億高中生」墜樓死亡案疑點重重，賴母為釐清本案是否有他殺嫌疑，自費將賴小弟遺體至今，並決定於28日火化、舉行告別式。《ETtoday新聞雲》觀察，家祭原本預定下午1點30分開始，但未見家屬到場，一度延遲到2點10分，後跳過家祭、公祭，直接開放捻香；而除了賴母以外的4名繼承者之一、賴小弟的姑姑今也代表賴母到場，負責處理喪葬儀式。

▲台中五億高中生，賴小弟遺體冰存666天，今火化並舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

「五億高中生」命案喧騰一時，本案發生於2023年5月4日，剛滿18歲的賴小弟繼承大批房產，與代書助理夏朝源同性結婚，但婚後僅短短1個多小時就墜樓身亡，全案疑點重重，歷經多次調查、審判後，夏男殺人罪部分仍在調查中；而假結婚部分，則判刑1年6月定讞，夏男也於今年2月3日入監執行。

當時賴母為了保全證據、釐清本案是否有他殺嫌疑，自費冰存賴小弟遺體，至今已666天，賴母不願再繼續辛苦愛子，決定於今(28日)進行告別式，並將賴小弟遺體火化。

《ETtoday新聞雲》現場觀察，賴小弟家祭原本預定下午1點30分開始，但卻等嘸家屬，因此一度延遲到2點10分，後跳過家祭、公祭，直接開放捻香。而現場除了賴小弟的2個長輩、一個姑姑外，還有4名聲援者，此外再無其他親屬到場。

▲賴小弟的姑姑今受訪，也是本案除賴母以外、親屬首次接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽攝）

4名繼承人之一、賴小弟的姑姑受訪時表示，「這種事情，一定會有因果報應」，並表示賴小弟年紀輕輕就離世，習俗上媽媽是不可以來告別式的，「這麼不孝、這麼年輕就把媽媽丟著，她能承受嗎？她已經哭斷腸了，才叫我代表她來(告別式)。」

據了解，賴小弟告別式中捧斗、抬棺等儀式，均是由禮儀社工作人員完成，而非親屬。禮儀社也表示，這種情況也並不少見，有些死者親友失聯、無親無故、或者是親屬有沖煞等其他習俗上的考量，葬儀社人員都會代為完成儀式。

由於賴小弟生前繼承龐大遺產，在其死後原由配偶夏男為第一順位繼承人，但隨著夏男刑事判決入獄，雖民事判決尚未出爐，但夏男幾乎可說是失去繼承權；在排除夏男之後，預計將由賴小弟的4名親屬順位繼承。

▼賴小弟捧斗、抬棺等儀式均由葬儀社工作人員代家屬完成。（圖／記者白珈陽攝）