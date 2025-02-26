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健保5月起調升急診、ICU、病房護理費3給付　年砸30億解醫院雍塞

▲▼健保署長石崇良赴南投視察中部地區居家醫療與偏鄉醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期面臨嚴重急診壅塞問題，健保署今（26）日開會討論相關健保給付調整，署長石崇良會後表示，這波急診壅塞已經在緩解中，但仍要為急診長期問題做策略介入，避免未來再出現相同狀況。會中共識將全面調升相關急診、加護病房、病房護理費等3項健保給付支付標準，預計每年增加逾30億元預算，最快今年5月實施。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。衛福部24日開會提出兩大改革方向，強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

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健保署今日邀集急診醫學會、急診管理學會、台灣外傷醫學會、台灣醫院協會等急診相關學會針對目前面臨的雍塞問題研商調整健保給付。石崇良會後說明，首要是「急診支付標準」的3項調整，包含1.急診給付增列護理費、2.留觀床增列診察費、3.重大外傷給付標準調升。

石崇良指出，急診健保給付要全面提升，因為過去急診是比照門診僅支付診察費，護理費是包含在其中，未來急診診察費需和護理費分開，依照檢傷給予不同給付並且適當增加。

在「留觀床」方面，石崇良說，過去留觀僅有護理費沒有診察費，導致請其他科別會診照護沒有給付，後續留觀床也會有診察費可申報，護理費費用也是偏低，會參考住院來重新檢討。最後「急診重大外傷」給付標準討論調升，這3項調整相關預算預計達到上億元。

然而急診收治之後，後續收住院管道要暢通，否則會造成滯留急診。石崇良表示，其次要進行「加護病房給付調整」。全國有約50家重度急救責任醫院、70多家中度急救責任醫院，前者要比照醫學中心、後者要比照區域醫院給予加護病房給付，將有助於分流收治，不用再集中於醫學中心等大醫院，相關預算5.8億。

最後則是「病房護理費調高」，石崇良表示，急診病人住院面臨病床數不足、關床等問題，要強化護理人力就要適當調高病房護理費用，將會提出支付標準修訂案，後續將一年投入25億調整病房護理費。

石崇良說，這僅為初步共識方向，還有細節要擬定，將提到3月份各別醫院總額協商會議，通過後再於3月下旬共擬會議討論，預計最快實施時間為5月。

除了支付標準提升，石崇良表示，另也要強化病房利用效率，讓患者可以不用住院，在家或者在門診處理。後續會討論放寬「在家住院」的在宅照護模式，讓部分非失能病患也可在家住院，另抗生素施打從住院放寬至可在門診實施、住院手術改為門診手術，由於屬於新模式開發，還要花一點時間討論，預計下半年實施，為未來做準備。

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