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大陸 大陸焦點 特派現場

陸科考隊員廣西溶洞受困水下洞穴　69小時生死救援...氣洞尋獲生還

▲大陸科考隊員在廣西溶洞內潛水時失聯。（圖／翻攝央視）

▲搜救隊員在溶洞內潛水搜尋失聯科考隊員。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸一支科考隊2月初前往廣西百色的溶洞進行現地研究，據悉，溶洞內複雜多變的環境雖具備充足的研究價值，也深藏極度的危險，而這支科考隊便有兩名隊員在潛水時失聯，緊急向相關單位求援。由於水下環境複雜，救援隊爭分奪秒和死神賽跑，幸運的是，經過69小時的生死作戰，終於在水下28公尺的一處氣室，分別找到快虛脫的隊員，緊急送醫處理。

▲大陸科考隊員在廣西溶洞內潛水時失聯。（圖／翻攝央視）

▲溶洞內範圍大且地形複雜，水深數十公尺添加搜救難度。（圖／翻攝央視）

《新民晚報》報導，事發當天，這支洞穴水生生物綜合科考調查隊5人潛入水下洞穴，當晚19時返程時，同伴發現有2人失聯，於是撥打報警電話請求救援。接警後，百色市公安局立即啓動應急救援機制，一場驚心動魄的救援行動立即展開。

由於溶洞內的寬度大，最深水位超15公尺以上，救援隊需上下左右來回搜尋。救援隊使用5個200公尺的大線輪從洞口往水下佈置引導繩，經過4個多小時洞穴潛水搜尋，首先於第二天凌晨4時30分許，在水下16公尺處溶洞氣室內，成功搜救到第一名失聯人員，該地方距離救援隊員出發的位置大概300公尺左右，花了一個半小時後將其救出溶洞。

▲大陸科考隊員在廣西溶洞內潛水時失聯。（圖／翻攝央視）

▲大陸科考隊員失聯的溶洞剖面圖。（圖／翻攝央視）

至於另一個失聯人員，此時仍下落不明，隨著黃金救援時間一分一秒的過去，情況更趨危急。據悉，水下洞穴曲折迷離，加上崖壁、斷層、鐘乳石地形錯綜複雜，再加上進入洞穴以後便無輔助照明系統，救援隊員只能憑藉自身攜帶的光源，在能見度僅有3公尺左右的範圍內進行搜尋。

▲大陸科考隊員在廣西溶洞內潛水時失聯。（圖／翻攝央視）

▲大陸科考隊員失聯的溶洞平面圖。（圖／翻攝央視）

搜救進度進入第3天，救援隊逐步擴大溶洞水下搜尋範圍，仍未有最後一名失聯人員的蹤跡，此時，距離他失聯已經超過60個小時。

最終，救援人員在水下28公尺處的一個溶洞氣室內成功發現該名失聯人員，距離救援隊員出發的位置約500公尺，被救出的當下，該名失聯人員已3天未進食，身體極度虛弱，緊急將其送往醫院觀察，幸運的是，這名科考隊員的生命體徵大致上表現正常。

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