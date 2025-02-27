花蓮搜救犬Fancy通過IRO高級評測　展現精實救援實力

▲▼花蓮縣消防局搜救犬隊搜救犬Fancy順利通過IRO高級評測。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局搜救犬隊參加台東縣政府消防局舉辦114年度瓦礫搜救犬IRO（國際搜救犬組織，簡稱IRO）評量檢測。經過一系列嚴格測驗，Fancy順利通過IRO高級評測，這代表其在各項標準中皆達到國際高水準要求，展現卓越的搜索與救援能力，為花蓮縣搜救犬隊爭光。



本次檢測為國際認證標準，分為初級、中級與高級三個等級，測試搜救犬在真實災害情境中的反應能力、搜索技巧與服從性等綜合能力。花蓮縣消防局此次派出2隻搜救犬——Fancy與Wilson，分別由領犬員邱楷紘、曾景麟帶領參賽，展現搜救犬隊的專業訓練成果。





本次IRO測驗內容涵蓋多項嚴格的考核，包括服從與敏捷度測試（Obedience & Dexterity）以及搜索與定位測試（Search & Indication）。服從與敏捷度測試主要考驗搜救犬的基本指令服從能力，如在複雜環境中的靈活度、是否能在高處行走、跨越障礙物、無懼噪音干擾等。而搜索與定位測試則模擬地震或建築倒塌等災害現場，要求搜救犬在瓦礫堆中快速發現受困者，並以標準吠叫方式示警，幫助搜救人員精準定位目標。

▲▼搜救犬Fancy經過一系列嚴格測驗，順利取得高級認證。



Wilson則在此次挑戰中雖然未能通過評測，但仍展現出良好的表現，並在測試過程中充分發揮日常訓練成果。未來，Wilson將持續接受強化訓練，精進各項搜救技能，以迎接下一次挑戰。





花蓮縣消防局表示，目前該局現役共有3隻搜救犬，除Wilson是IRO中級外，Hero早在去年3月已經取得IRO高級認證，現加上Fancy這次順利取得高級認證，目前共有2隻高級及1隻中級的搜救量能。



搜救犬在災害應變行動中扮演不可或缺的角色，能夠在黃金救援時間內迅速搜尋受困者，提高救援成功率。每隻搜救犬自幼犬時期起，便需接受長達數年的密集訓練，包括基本服從、環境適應、專業搜索技能及體能訓練等，確保達到國際標準，方能正式投入救援任務。因此，每一次的測驗與認證，不僅是對搜救犬能力的檢驗，也象徵著消防隊伍整體救援實力的提升。