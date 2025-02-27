▲聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬成了羅生門。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭國民黨立委翁曉玲爆料30年前曾要捐款清大1500萬卻未實踐，清大也聲稱未收到捐款；曹興誠則回應，已經將支票交給時任校長沈君山。對此，國民黨台北市議員王欣儀26日表示，大老闆一定都有做帳，調出之前的記錄，或者銀行也可以查證這張支票有無開出、有無兌現？這樣不就大證清白？自己敢打賭，曹興誠肯定拿不出來，若自己輸了發雞排，這樣的人領銜喊大罷免，只凸顯惡罷的荒誕無稽。

王欣儀表示，奉送曹興誠歷史定位「跳梁小丑、無恥之尤、毫無誠信」！連已故無法說話的人，也能形同鞭屍拿來說謊消費、暗示詆毀清華前校長沈君山將錢A了？到底還有沒有一點道德底線？大家相信沈君山的人格？還是曹興誠？

王欣儀表示，綠委、側翼、綠媒試圖將此事塑造成「羅生門」，以無法對證想蒙混過關，但民眾不是白癡！

王欣儀指出，清大已經二度聲明沒有收到，曹興誠想證明此事很簡單，大老闆一定都有做帳，調出之前的記錄，何時開票、抬頭、金額寫什麼，何時兑迄的證明就好了？銀行也絕對可以查證這張支票有無開出、有無兌現？這樣不是就可大證清白？

最後，王欣儀強調，自己敢打賭，就像之前喊告沒告、喊捐沒捐一樣，曹興誠肯定拿不出來，若自己輸了發雞排，這樣的人領銜喊大罷免，只凸顯惡罷的荒誕無稽，唯恐台灣不亂獲利了誰？

▼國民黨台北市議員王欣儀批評曹興誠。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）