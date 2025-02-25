雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走　200年前歷史大公開

▲雲林沒有「雲林市」，原因竟是被南投搶走了。（圖／翻攝自維基百科，由 WU PEI HSUAN - 自己的作品, CC BY-SA 4.0）

圖文／CTWANT

台灣有6個直轄市、13個縣及3個市，通常縣府都會有與縣名相同的縣轄市，像嘉義、花蓮、苗栗、彰化等，但雲林縣卻沒有「雲林市」，這就要追究回200年的歷史，與南投有著密切的關連。

雲林縣位於台灣中部，西邊瀕臨台灣海峽，東邊以斗六丘陵與南投縣相隔，南邊以北港溪、石龜溪與嘉義縣相鄰，北邊以濁水溪與彰化縣相鄰，外有外傘頂洲。

據了解，雲林最大城市為斗六市，因行政區劃變更而成為台灣本島唯一不存在同名「市」的縣份，雲林縣內轄有1市5鎮14鄉，共有20個鄉鎮市。為何「雲林縣沒有雲林市」近來再度掀起討論，真實原因是「被南投搶走了」。

雲林縣的名稱源於清治時期，因地處雲霧繚繞的森林地帶而得名。清朝巡撫劉銘傳1887年在嘉義和彰化之間設立雲林縣，選址位於今日南投縣竹山鎮的「雲林坪」。

然而縣治設立僅6年，繼任巡撫邵友濂認為該地距離內山過近，有安全疑慮，因此在1893年將縣治遷至斗六門（今斗六市），但日治時代雲林不再當作行政區名，直到1950年8月才重新設置，但原縣治就留在竹山，就是南投縣竹山鎮的市中心，目前叫做雲林里，人口約4000人。

延伸閱讀

▸ 婆婆生小病媳沒回家…大姑嗆「父母沒教啥是孝順」 她1句神回被讚爆

▸ 春酒喝醉跟公公搞上！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚 網搖頭：好了啦

▸ 原始連結