快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

▲柯文哲媽媽今抵達北院時忍不住痛哭。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民、莊智勝／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率等案，遭起訴後羈押禁見至今，而近日因其父親柯承發過世，柯文哲聲請解除禁止接見、通信，以便治喪。台北地院今(27日)下午召開調查庭，柯文哲母親也到庭，哽咽表示丈夫（柯承發）住院期間，常問「文哲在哪裡」；柯妻陳佩琪也說，婆婆已有失智症狀，「常半夜打電話說這麼冷的天，柯文哲怎麽穿著短袖短褲？」

柯文哲聲請解除禁止接見，台北地院下午召開調查庭，柯媽、柯妻均現身庭訊。柯媽媽哽咽表示，丈夫住院期間常常詢問「文哲在哪裡」，她都不知道該如何回答、該怎麼跟丈夫說。柯文哲在庭中一直不敢看媽媽和妻子，聽到媽媽說起過世的父親，當場紅了眼眶，忍不住摘掉眼鏡拭淚、擤鼻子。

陳佩琪說，婆婆已有失智狀況，常半夜打電話說這麼冷的天，柯文哲怎麽穿著短袖短褲、大家怎能這樣對待他？陳佩琪說，婆婆責備她有沒有帶吃的穿的給柯文哲，她身為媳婦，只能默默承受，但她自己身心狀況（憂鬱症）也不輕、藥越吃越重，她希望婆婆可以一直看到兒子，她也希望丈夫能一直陪在她身邊。

針對法官詢問柯文哲需要解禁多久？陳佩琪說公公過世後，除了告別式，還有很多事情要處理，公公生前都交代長子柯文哲，因為「我們是傳統閩南家庭，是佛道教，拿香的」，但小叔（柯弟）信仰不同，所以公公後事需要柯文哲做決定，這也是長子責任。



陳佩琪表示，希望解禁到4月2日。檢方認為依照律師聲請「共商治喪事宜」，解禁到3月10日告別式當天即可。陳佩琪不服，喊話不然檢察官決定一個日期，看看活了94年的人，需要多少時間處理後事？律師表示，告別式結束後，還有許多收尾工作，建請解禁到4月2日，到時剛好銜接處理是否延押。

法官表示，希望雙方協調一個合乎限度、雙方都接受的日期，否則若抗告，勢必耽誤告別式。檢方仍維持原本主張，但尊重法官在「合理範圍內」做的決定。律師建議直接解除禁見，讓家屬跟柯文哲在法庭或看守所接見討論。法官強調法律不能因人設事，尊重天倫孝道，但不能違反法律規定。

目前庭訊暫時休庭20分鐘，至3時40分再度開庭，針對柯文哲解除禁見與否，尚未有結論。

▼柯文哲下午抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）