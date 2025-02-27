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「國家火箭發射場」3月定案　黃建賓爭取落腳台東南田部落

▲立委黃建賓希望災損未復原前凍漲東部幹線票價 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國家火箭發射場將於3月選定場址，立法委員黃建賓爭取落腳台東縣達仁鄉南田部落，希望能結合太空產業與觀光資源，促進地方發展及區域平衡，黃建賓國會辦公室26日邀集國科會、國家太空中心開會研商，轉達台東縣府及地方民意支持的心聲，強力爭取設址台東。

黃建賓去年10月於立法院總質詢時，當面向國科會主委吳誠文爭取國家火箭發射場設址台東，黃建賓表示，預定位置的南田部落不但基本條件符合，地方居民也有意願，預計可水到渠成。吳誠文當時並正面回應，台東縣南田部落符合基本條件要求，相關地點會再審慎規劃。

黃建賓國會辦公室昨再邀集國科會、國家太空中心開會研商，並提出設址台東的優勢，請相關單位帶回研議，並提供委員會審議評估，持續爭取國家火箭發射場設址台東。

黃建賓表示，火箭發射場選址場域需考量面積、臨海、自然屏障等基本要素，更重要的關鍵是在地居民及地方政府支持態度，而先前南田部落居民已表達支持，台東縣長饒慶鈴更喊話台東縣府已經準備好，將配合中央發展太空科技，因此落腳台東會是最佳選擇，還可結合在地優美景觀，發展太空及觀光產業。

黃建賓並補充，目前候選區域包括屏東九鵬、台東南田，為帶動地方產業發展，吸引返鄉就業，相關場域確定後，國科會及太空中心應研議評估，將一定比例之相關設施設置於未入選區域，使得區域能夠共同均衡發展。
 

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