▲228連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

228和平紀念日連續假期，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估首日(2 ／28) 南下旅次將出現最大車流，南下全日交通量約13,500輛次/日，當日首波車潮將於上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,000輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，壅塞情形預計將持續至上午11時以後緩解。

養護工程分局同時表示，假期後段（3 ／2）則以北返車流為主，北上全日交通量預估12,500輛次/日，車潮將於上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

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蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流，228和平紀念日連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德路段)，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、2月28日：5時至17時（雙向）。

二、3月1日：7時至11時（雙向）。

三、3月2日：12時至18時（雙向）。

東區養護工程分局提醒欲前往花東旅遊之民眾，請適時彈性調整行程，以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸服務，山區道路易受雨量、地震之影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

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