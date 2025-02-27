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德州美墨炸雞「買1送1」連假限定開跑！炸雞堡+薯條一次吃

▲▼德州美墨炸雞「巨無霸肉肉堡」。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞祭出228連假優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶中華隊晉級經典賽，有著台北最好吃炸雞代表名店的「德州美墨炸雞」於228連假期間祭出「買1送1」限時優惠，連3天只要來店打卡並消費指定餐點，就可免費吃紐奧良小薯。

德州美墨炸雞全門市於2月28日起至3月2日祭出「買1送1」優惠活動，期間只要來店打卡並Hashtag#我在美墨與中華隊一起前進東京，且消費「巨無霸起司肉肉堡（單點229元）」，就送紐奧良小薯1份。「巨無霸肉肉堡」是選用總重約500公克的2塊香酥炸雞取代漢堡包，中間夾入青脆美生菜、巧達起司1片，每一口都能吃到扎實口感。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。

另外，三商炸雞全門市即日起則推出全新炸雞組合「青花椒綜合桶」，一次就能吃到新口味青花椒胸排及經典義式炸雞。青花椒胸排是經過多種辛香料醃製，搭配獨家脆皮炸粉下鍋油炸，口感香麻不嗆辣，每桶原價330元，特價只要219元，限時販售至3月31日。

為歡慶新品上市，即日起至3月19日限時3周可享「炸雞桶買1送1」優惠，青花椒綜合桶+炸雞歡樂桶下殺399元，炸雞歡樂桶內含5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

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