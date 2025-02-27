全球最佳醫院出爐！花蓮慈院名列台灣第12　東部唯一醫學中心

▲美國新聞周刊與全球數據公司日前公布「花蓮慈院在台灣排行前35家醫院中，今年晉升到第12名，是六都之外排名最高的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

美國新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」日前公布「World's Best Hospitals 2025」全球前250強醫院並發表各國當地醫院排名。花蓮慈濟醫院在台灣排行前35家醫院中，連年進步，今年晉升到第12名，是六都之外排名最高的醫學中心。

花蓮慈濟醫院成立至今已39年，以「人本醫療，尊重生命」為宗旨，守護東臺灣的健康與生命，並持續為台灣醫界培育人才、提升醫療品質。即使在2024年經歷強烈颱風與地震，導致路斷花蓮成為交通孤島，全院團隊仍不畏天災，心繫東部鄉親健康，展現專業與韌性，不僅高分通過醫學中心評鑑，更獲得全球各界的肯定，已連續3年在「World's Best Hospitals」名列台灣前35強。

▲花蓮慈濟醫院在中西醫治療和護理都展現非凡成果，在第27屆國家生技醫療品質獎暨SNQ授獎，花蓮慈濟榮獲1金1銅4標章。

花蓮慈院院長林欣榮表示，這項國際評比不僅證明了花蓮慈院醫療團隊的專業實力，也展現對於病人照護、醫療品質及創新服務上的持續努力，未來將持續導入更多樣化的智慧醫療與落實人文關懷，為病人提供高品質的醫療服務，並以精準醫療與整合照護，造福東部地區民眾。他非常感恩全院同仁的付出與努力。

花蓮慈院不只是慈濟醫療體系的第1家醫院，儘管位於台灣東部，仍積極在人才培育、品質提升，以及創新研發上努力，更在證嚴上人與董事會的支持、精舍師父與全球慈濟人的護持，引進各項先進的醫療技術與設備，20年來一直是鎮守台灣東部地區的唯一醫學中心，讓鄉親以及到花蓮旅遊的民眾，甚至海外的病人，都可以獲得與六都醫學中心一樣的醫療照護品質。

▲第25屆NHQA國家醫療品質獎，包含「智慧醫院全機構標章」在內，花蓮慈濟醫院一共取得18個獎項的肯定。

近幾年來，在創新研發上成績亮眼，林欣榮院長指出，護理部與AI中心團隊為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」的服務，以AI智能彙整護病之間的各個細節環環相扣，不但為護理師賦能，更讓病人獲得全人照護，在去年獲得生策會第27屆國家生技醫療品質獎最高榮譽金獎，另泌尿部團隊以「快樂的膀胱、健康的腎臟-為慢性脊髓損傷者量身打造安全泌尿道」獲「醫療院所類-醫院特色醫療組」銅獎。

此外，花蓮慈院以打造無圍牆醫院為目標，且因長年致力於翻轉偏鄉醫療，分別在智慧醫療類、實證醫學類及主題類獲得醫策會第25屆NHQA國家醫療品質獎1金2銅等18個獎項，且一次通過智慧醫療類門診服務、住院（含加護病房）服務、行政管理服務、檢驗/檢服務查、急診照護、手術照護等6大領域12項標章，獲頒「智慧醫院全機構標章」殊榮。

▲在花蓮慈濟醫院接受中西醫精準治療的涂先生（中），在2024台灣醫療科技展分享，他在接受治療一週，就可以感覺到身體以及腿部的變化，帶給他和家人希望。

林欣榮院長說，花蓮慈院以人文醫療為主軸，看見病人真正的需求，這些年來，在衛生福利部中央健康保險署支持下，與花東16家醫院合作，為東台灣健康平權而努力，提升鄉親平均餘命與福祉。同時，除了以精準到細胞、分子的醫療，推動再生醫學與細胞治療幫助病人，去年中西醫團隊更結合基因檢測及精準中醫藥，為難罕病不治之症的病人重燃希望。

依照美國新聞周刊公布資料顯示，「World's Best Hospitals 2025」評選標準是由來自全球30個國家地區約8萬5千位專家（醫師、醫院管理/行政階層及醫療保健專業人員）的線上調查，患者體驗數據、醫院品質指標和關於醫院是否使用患者報告結果測量（PROM） 的調查。這項評比反映了對醫療關鍵績效指標的重視，並增加對醫院品質指標的權重；提供給民眾就醫參考。