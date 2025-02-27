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保障人畜健康！花蓮犬貓狂犬病預防巡迴注射啓跑　各場次出爐

▲▼花蓮去年犬貓狂犬病疫苗巡迴注射率為全國第一。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮去年犬貓狂犬病疫苗巡迴注射率為全國第一。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防範狂犬病疫情傳播，花蓮縣政府持續辦理狂犬病預防注射工作並與各公所規劃犬貓狂犬病疫苗預防巡迴注射及寵物登記工作。

花蓮縣政府農業處表示，表示巡迴預防注射日期如下：

萬榮鄉3月10-14日；秀林鄉3月17-31日；豐濱鄉4月1-2、7-8、11及14日；富里鄉4月15-30日；新城鄉5月1-12日；吉安鄉5月13-28日；瑞穗鄉5月26日~6月4日；6月後其他各鄉鎮巿之場次、日期、時間及地點，詳情可上網查詢參考。

農業處呼籲，請設籍以上各鄉鎮的鄉親，可攜帶紅色注射通知單、證件及犬（貓）前往巡迴地點施打。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疾病防控攸關每位民眾的健康，由於花蓮好山好水的居家環境，與動物相遇的機會很高，相對的動物與民眾之間的共通疾病，也務必要請鄉親提高警覺。由於近年國內發生狂犬病陽性動物咬傷人的案例也時有所聞，呼籲鄉親如果有任何遭動物咬傷的情形，一定要儘快就醫診治。花蓮縣政府每年與各界攜手合作，強化提高家中毛孩動物疫苗施打覆蓋率，就是希望能努力的防控疫情。

▲▼花蓮去年犬貓狂犬病疫苗巡迴注射率為全國第一。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，自113年累計迄今，花蓮檢驗出動物狂犬病陽性案例已有13例，目前雖然陽性案例均為「鼬獾」，但對於野生動物如白鼻心、棕簑貓（食蟹獴）、麝香貓、黃喉貂、黃鼠狼……等，還是須請民眾小心避免接觸，若發現飼養於家外的犬隻有與野生動物接觸或打咬情形，請務必儘快通知當地動物防疫單位，以防範狂犬病疫情傳播。

陳淑雯補充，花蓮縣113年犬貓狂犬病疫苗巡迴注射結合寵物登記植入晶片活動辦理計241場次，注射頭數共1萬9,891頭，縣內高風險鄉鎮注射率逾九成，注射率為全國第一。此外，縣府為提升衛教宣導強化防疫風險意識，目前已完成相關原民族語(包括阿美語、太魯閣語、布農語、撒奇萊雅語與噶瑪蘭語)、客語、台語、越南語、泰語及印尼語等多語言版本宣導音檔及文宣，各界機關單位或學校，如有需要可至花蓮縣動植物防疫所網站下載或索取。

▲▼花蓮去年犬貓狂犬病疫苗巡迴注射率為全國第一。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣今年巡廻注射，各鄉市鎭場次時間表。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮指出，野生動物具有野性，為防範疫病傳播，請民眾切勿隨意接近並須提高警覺，倘若不慎被動物咬傷時，首先要保持冷靜，牢記動物特徵，可先用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口，再儘速送醫(或衛生所）由醫師評估是否要接種狂犬病人用疫苗。在動物部分，建議觀察動物行為，並儘速通報所在地鄉鎮市公所或動防所進行處置。

動防所補充，114年其他各鄉鎮巡迴注射場次或更新資訊，可逕上花蓮縣動植物防疫所或各鄉鎮公所官網查詢。並再次籲請為防範狂犬病傳染，仍請鄉親配合「二不一要」防疫措施：包括「不要接觸（食用）野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗」。倘若飼主每年未攜帶家中犬貓施打狂犬病疫苗者，可依違反動物傳染病防治條例規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
 

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