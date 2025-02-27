川普首次內閣會議「5大重點」曝！大讚馬斯克　澤倫斯基確定訪美

▲川普在白宮舉行首次內閣會議。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普26日在白宮舉行了上任後的首次內閣會議，然而會議卻變成一場長達1個多小時的記者問答會，內容涵蓋削減政府開支、移民政策、經濟發展以及烏克蘭戰爭等議題，BBC也整理了5大重點。

根據報導，除了內閣成員外，率領「政府效率部」（Doge）的馬斯克（Elon Musk）也意外現身，當天他則身穿一件印有「技術支援」（tech support）字樣的T恤。

1、川普稱讚國務卿盧比歐與馬斯克

在被問到政府內部哪個部門對於川普上任後的政策調整最為抵制時，川普表示，「目前為止，我對所有人選都感到滿意。」不過，他也坦言，「有些部門確實比其他部門更容易適應變化。」

他特別點名稱讚了國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及並非內閣成員的馬斯克。川普強調，將致力於縮減政府規模，「我們必須這麼做」，並希望能在「合理的時間內達成預算平衡，也許是明年，也可能是後年。」

▲馬斯克現身美國政府內閣會議。（圖／路透）

2、回應內閣不滿馬斯克的傳聞

川普多次公開支持馬斯克與其率領的「政府效率部」（Doge）的工作，該部門專門負責削減政府開支及縮減聯邦員工人數。此前曾有傳聞稱，馬斯克與其他內閣成員間關係緊張，但川普澄清道，「內閣成員對馬斯克的工作表示尊重，有些人或許有些微不同意見，但整體來說，他們不僅接受，甚至感到興奮。」

川普還當場詢問其他內閣成員是否對馬斯克有所不滿，但沒有人發表異議。馬斯克則為Doge辯護，稱Doge是政府機構的「支援功能」，專門清除「欺騙行為」。但他同時承認，Doge曾經誤刪伊波拉防治計畫，不過他也強調，「如果我們犯錯，會立即修正。」

3、對聯邦工作人員發出警告



馬斯克先前曾向全體聯邦員工發送電子郵件，其中要求所有人列出過去一周完成的5件事，否則將面臨解雇。但川普表示，內閣對於這項規定「非常支持」，並猜測美國約有100萬名尚未回覆電子郵件的聯邦員工，「也許他們根本不存在。」

川普補充道，政府正在積極找出那些沒有回覆信件的員工，特別是在處理機密工作的情況下，會採取更嚴謹的措施。他還鼓勵內閣部門自行建立類似Doge的機制，並暗示由李·澤爾丁（Lee Zeldin）帶領的環保署（EPA）可能會裁減高達65%的員工。

4、確認澤倫斯基即將訪美

川普證實，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將於28日訪問白宮，並計劃與美國簽署一項涵蓋礦產資源的廣泛協議。他表示，這項協議將有助於美國取回「在俄烏戰爭3年來提供的資金」，減輕納稅人對烏克蘭援助的負擔。不過，澤倫斯基則表示，這項雙邊協議仍屬於初步階段，並希望能進一步討論美國提供安全保障的可能性。然而，川普強調，美國不會承諾為烏克蘭提供安全保障，並認為這項責任應由歐洲承擔。

5、對歐盟關稅即將上路

川普表示，美國將對歐盟產品加徵25%的關稅，並強調「很快就會宣布，這將適用於汽車及其他所有商品。」他指責歐盟長期以來「佔美國的便宜」，拒絕進口美國汽車及農產品，並利用各種理由設置貿易障礙。至於是否對加拿大和墨西哥實施關稅，川普表示，儘管美墨邊境的非法移民拘捕人數下降，加拿大也承諾加強邊境管理，但美國仍計劃於4月2日開始實施部分關稅。他強調：「不是全部，但會有很多，這將會是個令人振奮的決定。」