礦產協議全文曝！美未作安全承諾　烏50%收益歸基金：一毛都不用還

▲美烏簽署的礦產協議全文曝光，可見雙方都在條款上做出了讓步。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭25日與美國就礦產協議條款達成共識，引發全球關注。《基輔獨立報》最近獨家曝光協議全文，表示華盛頓已放棄最初要求獲取烏克蘭高達5000億美元（約新台幣16.4兆元）開採自然資源收益的初步要求，改以將50%收入歸入美烏基金，但美國也未明確承諾美國對烏克蘭提供安全保證。

據《基輔獨立報》報導，這份名為「建立重建投資基金條款與條件」的雙邊協議共分為11點，主要內容包括美烏將共同設立一項基金，烏克蘭政府未來將把石油、天然氣、礦產等自然資源收益中的50%注入該基金，而基金將負責投資烏克蘭的基礎建設與重建計劃，同時確保美國的長期財政承諾。

此前，川普政府曾聲稱，美國應獲得價值5000億美元的烏克蘭礦產資源開採權，不過由於烏克蘭總統澤倫斯基認為美方「要價過高」，拒絕了相關要求。在最新的協議內容中，可見美方的相關要求已從最終草案中刪除，但烏克蘭始終強調的安全保障也未被滿足，內容僅以一句「美國政府支持烏克蘭爭取能建立持久和平所需的安全保障」帶過。

據報導，美方此前曾提出3個版本的協議，但前2項都因為未包含安全保障條款而遭烏方拒絕，即使華盛頓加大施壓，烏克蘭也遲遲未妥協。澤倫斯基26日受訪時表示，儘管最新協議未包含美方對烏克蘭的具體安全承諾，但烏克蘭對協議內容「表示讚賞」，「重要的是，新協議中提到了『合作夥伴』，而且這個基金是美烏共同擁有，而不只是美國的」。

澤倫斯基透露，美烏未來還將簽署一份基金協議，進一步細化基金運作機制，但該文件仍須獲得烏克蘭國會批准。報導稱，川普與澤倫斯基預計將在28日進行會面，並就安全保障等問題進行討論。至於川普此前要求烏克蘭償還美國所提供的軍援資金，澤倫斯基26日也表示，根據最新協議，烏克蘭「不用還一毛錢」。