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美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲美國總統川普上任後開始修改關稅政策。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨台裔聯邦眾議員劉雲平近日批評總統川普「不分青紅皂白加徵關稅，導致物價上漲、通貨膨脹加劇」。

55歲的劉雲平在台灣出生，3歲隨父母移民美國，現為民主黨眾議院黨團副主席。從川普上屆總統任期，劉雲平一直是川普的強力批判者，常上有線電視新聞網（CNN）評論時政。

劉雲平近日透過社群媒體批評川普，所謂「川普經濟學」（Trumponomics）根本一團糟。

劉雲平引用民調，指出川普在就職不久，支持率減掉反對率的淨支持率為正6，但不到一個月，川普的淨支持率下滑為負7，支持度下滑了13個百分點。

劉雲平說，川普民調下滑的原因是「川普經濟學」根本一團糟，「他不分青紅皂白地加徵關稅，導致物價上漲、通貨膨脹加劇」。

他批評川普大砍農業部的禽流感防疫人員、刪減相關經費，使禽流感疫情更難控制，恐導致雞蛋價格進一步飆升，「現在很多地方連雞蛋都買不到」。

劉雲平再批評共和黨提出的預算案，將刪減8800億美元的「醫療補助」（Medicaid）經費，可能導致社區診所、醫院和療養院關門。他強調全美有2/3療養院患者仰賴醫療補助。

劉雲平批評川普砍醫療補助，不僅讓中產階級和弱勢群體的日子更難過，同時又藉此推動富人減稅計畫，讓那些超級有錢人變得更有錢，擴大貧富差距。

 
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