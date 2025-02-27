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承億集團攜手台灣藝術家　《樹梢上的藝術獵人》2／27開展

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展 2/28啟動藝術遊獵之旅!超吸睛巨型氣球 逾百件作品橫跨五展區 讓整座城市都是美術館 ，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

承億集團228連假前夕助力嘉義再掀藝術熱潮！由華人文創設計旅店龍頭品牌「承億集團」攜手12位台灣藝術家，共同舉辦於嘉義的藝術聯展《樹梢上的藝術獵人》開展記者會27日於嘉義市上海路316號開展，並在承億集團戴俊郎董事長、嘉義市政府文化局謝育哲局長、當代藝術家寧芮潔的行為藝術展演中順利開展。

《樹梢上的藝術獵人》精心規劃五展區，邀請民眾一同扮演積極探尋狩獵的「藝術獵人」，在充滿文化底蘊的嘉義市區中尋找藝術蹤影，來一趟藝術遊獵之旅，引導觀者在次次的探索中感受藝術與城市的連結、在漫遊間發掘嘉義的藝術新貌，也為嘉義市注入嶄新的藝術活力。

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展 2/28啟動藝術遊獵之旅!超吸睛巨型氣球 逾百件作品橫跨五展區 讓整座城市都是美術館 ，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

承億集團發跡於嘉義並以建設公司起家，近年事業版圖橫跨全台各地，涵蓋五星級飯店、主題餐廳、觀光旅遊、酒店式物業管理、國際藝術策展、整合行銷等事業等業別，挖掘在地人文特色並致力於推廣台灣各地文化美學，積極攜手藝術家舉辦各式藝文展覽，挖掘城市藝術脈動與新觀點，提煉、轉譯不同的在地文化與城市底蘊，至今已策辦百餘場藝術活動，吸引超過十萬人次於承億旗下飯店觀展，持續串聯藝術與人文，打造更具深度的文化體驗。

今承億集團回到持續耕耘的嘉義，支持在地新銳藝術家，延伸老屋舊有情懷，透過創作賦予舊建築嶄新生命，以藝術為媒介，將嘉義市區作為藝術畫布，集結Roy Siao、王巧如 Nemosyne、王科邁、李再然、李依恬 Tian、周明翰、林謙 Joker、昴咪 Maumi、洪瑞聿 Theresa H.、廖堉安、蕭聖儒等11位台灣知名藝術家，共同策劃承億集團於嘉義規模最大的藝術聯展，展覽橫跨嘉義東西兩區，超過百件藝術作品交織於城市之中，邀請觀眾在穿梭街區巷弄的同時，發掘藝術之美，感受嘉義獨特的文化魅力，期待透過策展、展演、藝術合作等方式，串聯各地文化資源，將累積的藝文量能帶回嘉義，為這片土地打造跨時代的藝文策展。

延續2023年新榮戲院舊址舉辦之「國王的森林城市」藝術熱潮，承億集團再次攜手當代藝術家寧芮潔Lemoi為策展人，分別於上海路316號主展區、自由路420號、承億建設接待中心等三處展區放置超吸睛的MOI大型氣球，長十一公尺的坐式MOI大型氣球為此次聯展最大件之藝術作品之一，MOI (法文) ，是「我」，「I am」的意思。MOI小女孩是藝術家內心童年的象徵，從「年幼的家」與「記憶中的故事」，去串起創作的核心脈絡。

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展 2/28啟動藝術遊獵之旅!超吸睛巨型氣球 逾百件作品橫跨五展區 讓整座城市都是美術館 ，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

本次主辦單位承億建設總經理李佳昕表示，空間承載居住者及使用者的回億，藝術則賦予空間靈魂。本次展覽希望藉由大型藝術裝置及跨世代藝術家的創作，引領居住在嘉義的我們，重新凝望這座城市，創造不一樣的感動及體驗。

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展 2/28啟動藝術遊獵之旅!超吸睛巨型氣球 逾百件作品橫跨五展區 讓整座城市都是美術館 ，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

承億集團品牌長簡巧珊進一步表示，本次展覽特別邀請在2024高雄承億亞灣藝術節的超級亮點藝術家-寧芮潔來嘉義展出，不僅展現承億積累已久的藝術量能，更期待透過本次展出讓嘉義老屋有新樣貌，成為新的嘉義必打卡景點。」此次活動更加碼於上海路主展區舉行《Dream House：我夢想中的家》藝術共創活動，邀請民眾一同參與這場充滿創意與想像的藝術體驗，活動將於3/15（六）上午10:00至11:30在上海路主展區舉行，屆時，民眾可與藝術家們攜手共創、揮灑色彩，將心中的理想家園化為筆觸，一同感受沉浸於創作之中的獨特魅力。

▲▼ 老建物優雅轉身 承億集團攜手12位藝術家續寫篇章，《樹梢上的藝術獵人》藝術聯展 2/28啟動藝術遊獵之旅!超吸睛巨型氣球 逾百件作品橫跨五展區 讓整座城市都是美術館 ，《樹梢上的藝術獵人》限時38天 盛大開展! 。（圖／承億集團提供）

承億集團「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展
▍貴賓預展時間：2月27日（四）10:00-18:00
▍公眾開放時間：
2025/02/28(五)-2025/04/06(日)
每日10:00-18:00(每周日公休)
▍主展區：嘉義市西區上海路316號
▍其餘展區：桃城茶樣子一樓大廳、初物鐵板燒鍋物(山樣子美食基地)空間
▍MOI大型氣球裝置：嘉義市西區上海路316號、嘉義市西區自由路420號、承億建設接待中心

 
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