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嘉義桃城茶樣子推限定1泊2食　攜手米其林主廚打造高質感鐵板燒

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

嘉義市暑期活動多，市府推出購物節、暑期藝文活動、科學168教育博覽會、以及豐富市集活動，嘉義市各大飯店一房難求，而承億集團旗下飯店「承億文旅桃城茶樣子」，亦配合暑假旅遊熱季，攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推出夏季限定一泊二食住房專案，雙人住房$5,299元起、四人房$8,299元起，餐廳保證留位並贈送接駁服務，讓旅人在出走嘉義的同時，也能大飽口福!

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

桃城茶樣子攜手位於嘉義山樣子美食基地的「初物鐵板燒鍋物」推出一泊二食住房專案，其餐廳主打頂級鐵板藝術料理，由曾任米其林推薦餐廳Papillon的新銳主廚毛乃康親自操刀，選用頂級活海鮮與在地食材，結合日、法式料理手法，透過簡單調味及精湛的烹飪技術來彰顯食材最原始的風味與口感，呈現出如山海般澎湃卻簡單美好的美味，帶領饕客來一場回歸食材本質的細膩體驗。

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

▲ 桃城茶樣子邀請米其林推薦餐廳Papillon的新銳主廚毛乃康親自操刀嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒。（圖／承億集團提供）

「初物鐵板燒鍋物」以「回歸食材的初心」為核心理念，意在破除世俗對於食材繁複加工手法的追求，帶來食材最原始且超越本質的極致體驗。區域以灰色調內斂空間為主體，以銀白的鐵板為媒介，邀請賓客一同參與烹調料理的過程，透過主廚與料理的細緻對話，演繹出一道道宛如藝術品般的鐵板料理，堆疊感官、緩緩呈現最細膩的味蕾禮遇，以餐桌為始，蔓延出一段嶄新的五感旅程。

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

「桃城茶樣子 x 初物鐵板燒–一泊二食」住房專案穀雨標準雙人房$5,299元起、夏至標準四人房$8,299元起，享「初物鐵板燒鍋物」午/晚餐擇一，訂房日6/19(三)至9/23(一)止，可入住日為6/27(四)至9/30止(一)，專案平、旺日皆適用，採電話訂房，數量有限，預訂從速!

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

▲▼ 桃城茶樣子攜手全嘉義唯一Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」推期間限定一泊二食 。（圖／承億集團提供）

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關鍵字：

承億集團桃城茶樣子鐵板燒

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