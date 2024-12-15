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收編滿滿嘉義味　承億集團「山樣子美食基地」開幕

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲山樣子美食基地全新開幕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

起源嘉義的華人文創設計旅店龍頭品牌「承億集團」全新打造美食園區「山樣子美食基地」，15日盛大開幕!園區匯聚美食、文化、市集於一體，吸引了數百名遊客到場參與，立法委員王美惠、嘉義市東區區公所區長孫世福、文雅社區發展協會與嘉義市多位議員今日亦到場給予祝福，並在山樣子林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧及父親林聰明等10餘間店家、阿里山世界遺產協會理事長暨嘉義市知名市集「木頭人市集」負責人郭家蓁的支持下順利揭幕。

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地方仕紳出席山樣子美食基地開幕。（圖／記者翁伊森攝）

「山樣子美食基地」位於阿里山腳下的大雅路一段旁，由副董事長戴淑玲開幕致詞，她表示:「山樣子美食基地聚集了嘉義最強的各路代表，排隊名店、國際知名小吃、年輕人創業、嘉義食材，是一場嘉義人的生活場域，這裡成為一個匯聚滿滿『嘉義味』的地方，成為嘉義人彼此互相推薦的生活場域。」

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 山樣子美食基地吸引林聰明砂鍋魚頭旗艦店進駐 。（圖／記者翁伊森攝）

山樣子美食基地園區中集結嘉義街頭巷尾招牌手路菜店家，有曾登上Netflix紀錄片《世界小吃》的林聰明沙鍋魚頭2024最新力作【聰明鍋 Smart Hot Pot】今日試營運，招牌菜以傳承70年的精湛技藝推出全新主打「聰明龍蝦鍋」，濃郁的沙茶風味湯底搭配低調奢華版龍蝦，打造出無法取代的好滋味！

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 山樣子美食基地林聰明砂鍋魚頭旗艦店推出龍蝦鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

追求奢華饗宴的饕客被【初物鐵板燒 鍋物】的「初物山珍海味」吸引，嚴選台灣在地食材入菜，細膩呈現出如山海般澎湃卻簡單美好的風味。懷舊風味也不缺席，【八之五食堂】的「招牌豬腳飯佐小菜組」以濃郁的醬汁和入口即化的豬腳，喚起了無數人的童年記憶，也牽起了店家老闆與長輩的連結。

▲ 山樣子美食基地citta意大利 。（圖／記者翁伊森攝）

山樣子美食基地【八之五食堂】的「招牌豬腳飯佐小菜組」。（圖／記者翁伊森攝）

而在韓國擁有超過600間分店的高人氣韓國燉雞品牌【台灣Twozzim嘉義店】推薦的招牌菜「玫瑰奶油燉雞」則在香氣十足的辣醬中，加入適當的鮮奶油與牛奶調和後成為一道香氣撲鼻的玫瑰奶油燉雞，味道濃郁又開胃。吃飽喝足後，山樣子美食基地內也有許多特色甜品店可供選擇，

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

【貓尾巴麵包店】「給我來一盒泡芙」，酥脆的外皮與濃郁的內餡成為當日的甜點明星，店外更是大排長龍排隊人潮絡繹不絕。再來到超吸睛的人氣店家【洛澄-貓咪茶品店】，遊客享用「洛澄經典下午茶組」體驗台灣高山茶與當季新鮮草莓大福的絕妙搭配，更有療癒的貓咪店員陪伴，為店內增添可愛又溫馨的氣氛。而甜品愛好者皆無法抗拒的【CITTA義大利冰淇淋店】也推出「招牌雙球冰淇淋甜筒」，酸櫻桃優格與開心果口味的絕妙結合，帶來清爽與濃郁並存的味蕾享受。

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

【梨窩 鳳梨飲品專賣】的「旺旺來下午茶組」則將嘉義在地有機的土鳳梨融合茶飲搭配皮酥內香讓人一口接一口的鳳梨酥，帶來獨特的酸甜好滋味。提供夜晚去處的【隱居。酣 InHouse ChiaYi】則為愛酒人士帶來特別年份的「I'M 年份青梅酒」，以台灣在地青梅釀造， 15%的酒精濃度酸甜平衡不膩，讓人一飲難忘。隨後可至【松檜木創】走走逛逛，入店就能聞到特有的檜木香氣，其「台灣檜木熱銷組」則運用可再生利用且優質的檜木木材製作而成，為日常生活增添滿滿儀式感。【木Moo 髮廊】最受歡迎的「Oway生物動力Head Spa」為沙龍少見的頭皮SPA，能達到舒緩、平衡、淨化的效果，讓遊客可以在享受美食之餘，也能感受貼心的美髮服務！

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場匯聚了多項精彩內容，結合「木頭人市集」近50攤創意攤位，從手作工藝到在地特色小吃應有盡有，吸引遊客駐足挑選，未來也將配合進駐店家，市集改採隔周六日營運，園區更邀請嘉義知名藝術家戴明德創作點綴。

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）

園區未來除有「初物日本料理」、「橘焱胡同集團」規劃進駐中，更將持續舉辦藝術展覽、文創市集等多元活動，結合地方特色與創新元素，期待吸引更多旅客，讓嘉義味飄香全台，成為無數人心中最溫暖的記憶。

▲▼ 山樣子美食基地全新開幕!聚集嘉義味生活風格場域 各店家招牌手路菜驚艷全場 。（圖／記者翁伊森攝）


<山樣子美食基地>園區地址：嘉義市東區大雅路一段730號

 
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