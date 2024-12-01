把汽旅大變身　承億集團打造雲嘉地區美食孵化基地

▲位於嘉義市大雅路上山樣子美食基地12/15開幕倒數，打造雲嘉唯一集結在地好滋味美食園區 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義在地知名企業承億集團接手汽車旅館，全新打造的山樣子美食基地，以連結在地的永續經營為初衷，為雲嘉首間集結在地美食的主題園區，匯聚在地店家，造就獨有好滋味，期待在嘉義這個被日光祝福的城市，透過潮汐間彭湃的魚鮮，以及山海之間的富饒真味，細細款待遠道而來的每一位饕客。



「山樣子美食基地」位於阿里山腳下的大雅路一段旁，以嚴選嘉義味為核心靈魂延伸在地風土新鮮味、風土味、人情味等核心理念，匯聚嘉義好店家，蔓延出一段風土與味蕾的五感旅程。

▲山樣子美食基地將在地食材與活海鮮入菜的鐵板藝術料理（圖／記者翁伊森翻攝）

基地內設計融合自然風格，舒適的園區中集結各具特色的店家進駐，新鮮味中有fine dining級並嚴選在地食材與活海鮮入菜的鐵板藝術料理初物鐵板燒 鍋物、使用新鮮雞肉為基底搭配秘製韓式醬料燉煮再加入美味蔬菜的台灣Twozzim嘉義店、甜點也有使用當季新鮮食材手工製作的義式冰淇淋品牌CITTA義大利冰淇淋店。

在風土味上，有傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，嘉義知名經典好味道的林聰明沙鍋魚頭最新力作聰明鍋 Smart Hot Pot、有結合北迴歸線著名的酸甜味—嘉義鳳梨融合好茶的梨窩 鳳梨飲品專賣、經鼻入心的檜香漫成嘉義獨有氣味的松檜木創；在人情味上，有祖孫一起共同合作創立連結兒時記憶的懷舊豬腳飯的八之五食堂、嘉義人從小吃到大的排隊名店貓尾巴麵包店、專注天然飲品且有貓店員陪伴的洛澄 貓咪茶品店、也有結合隱密舒適的氛圍，打造獨特的社交空間隱居。

▲山樣子美食基地唯一集結雲嘉在地好滋味美食 。（圖／記者翁伊森攝）

酣InHouse ChiaYi可以暢聊整晚，除此之外，也有細膩貼心的美髮品牌木Moo髮廊營業，未來也將有全台連鎖知名餐飲品牌「橘焱胡同集團」全新品牌規劃進駐中。透過承億邀請在地店家，期待能傳遞新鮮味、人情味給每位到訪的人，讓大家都能在此找到屬於自己的味蕾幸福與體驗，相信透透過美食與世界交流，讓嘉義好滋味被大家看見，不只在地人也款待遠道而來的每位饕客。

「山樣子美食基地」將於12/15(日)盛大開幕，除了與園區內各店家規劃系列精彩活動外，更將攜手由阿里山世界遺產協會所營運的嘉義知名文創市集品牌「木頭人市集」共同舉辦市集活動，市集將於12/14(六)、12/15(日)10:00至17:00兩日於山樣子美食基地內盛大舉行，將帶來近40攤精選文創與美食攤位，從手作藝品到特色小吃一應俱全，未來12月份也預計於12/28(六)、12/29(日)舉辦一系列的市集活動，為現場增添濃厚文創氛圍。



慶祝山樣子美食基地開幕，園區將於12/7(六)至12/14(六)舉行各店家的開幕前導活動，期間內至園區消費達門檻即可獲得抽獎券，憑抽獎券至開幕活動可享多項好禮抽獎，最大獎還能把住宿券抱回家!開幕當天亦將發送限量店家優惠憑證，只要完成山樣子美食基地粉絲專頁或任一園區店家粉絲專頁按讚追蹤，即可獲得園區限量優惠憑證一份，內附各進駐店家的獨家優惠，讓民眾能在探索園區的同時，感受到店家滿滿的心意；而「木頭人市集」也將結合市集攤位推出滿額轉蛋抽獎與山樣子開幕活動同慶。「山樣子美食基地」未來更將集美食、休閒、文化於一體，期待透過園區空間，推動地方文化與經濟發展，成為嘉義生活圈的核心亮點。



<山樣子美食基地>

園區地址：嘉義市東區大雅路一段730號