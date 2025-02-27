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陸官媒前主管涉間諜案判7年　兒在美喊冤：與日外交官會面無關國安

▲大陸官媒《光明日報》前評論部副主任董郁玉涉間諜案被判刑7年。（圖／翻攝微博）

▲大陸官媒《光明日報》前評論部副主任董郁玉涉間諜案被判刑7年。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

陸官媒《光明日報》評論部副主任董郁玉在2022年2月與一名日本外交官共進午餐時，被北京警方拘留，隨後被檢方以間諜罪起訴。2024年11月，北京法院以涉嫌從事間諜活動為由，判處董郁玉7年有期徒刑。周一（24日），董郁玉的兒子董一夫在美國表示，董郁玉案與國家安全或間諜活動沒有任何關係，並透露父親在獄中已親筆寫下長達45頁的上訴書。

▲大陸官媒《光明日報》前評論部副主任董郁玉涉間諜案被判刑7年。（圖／翻攝微博）

董一夫在華府的國家新聞俱樂部作上述表示，他更呼籲，日本政府出面證明父親在被捕前與日本外交官的會面無關間諜活動。他強調，父親被控間諜罪而被判刑是一個新聞自由問題，是一個人權問題，與國家安全或間諜活動沒有任何關係；並透露他的母親直到在法庭才知道，董郁玉與日本外交官的8次會面成為當局指控犯罪的主要證據。

至於董郁玉現況，董一夫稱其目前身體還不錯，在獄中每天能做200次掌上壓（伏地挺身）和200次抬腿運動，以保持健康。然而，父親每年只有幾個小時時間曬太陽，且不被允許見他的母親。

董一夫又提到，律師每月可以和董郁玉會面一次，並幫忙轉交母親的信；並透露董郁玉在獄中已經親筆寫下了一份長達45頁的上訴書。

公開資訊顯示，董郁玉1987年畢業於北京大學法律系並獲得碩士學位，之後就開始為《光明日報》工作。1989年，他參與了天安門廣場抗議活動，一度被勞改一年，之後回到報社工作，並因撰寫有關腐敗官員、貧困學生貸款等主題的報導而獲得多項新聞獎。

值得注意的是，與報社多數員工不同，董郁玉始終沒有加入中國共產黨。

董郁玉曾任《光明日報》評論部副主任兼專欄作家，為了寫作需要，他一直與外國外交官、記者等外籍人士保持頻繁往來。2022年2月21日，董郁玉在北京與一名日本外交官共進午餐時，突然被警方帶走，並於2023年3月被以間諜罪名起訴。

當局指，董郁玉會見的外交官是日本駐華大使館的特工，在中國從事了與其身份不符的活動。但日本外相岩屋毅則表示，這名外交官的外交活動是合法的。2024年11月29日，董郁玉在北京市第二中級人民法院被依間諜罪一審判刑7年。同年12月11日，維權律師尚寶軍公開透露，董郁玉不服判決，已於前一天向北京市高級人民法院提出上訴。

董郁玉被判刑後，時任美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）及駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）皆發表聲明給予聲援。米勒表示，美國譴責中國以所謂間諜罪將董郁玉不公正地判刑，並支持董郁玉和他的家人，呼籲中方立即無條件釋放他。隨後，多名日本學者也公開發表聯合聲明，要求中方無罪釋放董郁玉，並對日本政府沒有為董郁玉發聲提出質疑。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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