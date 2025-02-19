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獨／王志安上《夜夜秀》遭批「中國特務」　告于北辰求償百萬

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲中國流亡媒體人王志安不滿去年來台上節目卻遭于北辰指摘為「中共間諜」，王憤而提告。（資料圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者黃宥寧／台北報導

流亡海外的中國媒體人王志安，去年以觀光名義來台，並受邀登上網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，發表對台灣選舉看法。節目播出後，桃園市議員于北辰在其他政論節目中質疑王為「中共特務」，並指其「假罵中共、真幫習近平大外宣」，慘遭王志安提吿求償100萬。士林民事法院今（19）日開庭，于透過律師駁回指控，強調其發言屬合理評論，未具體指控王確為間諜。

2024年1月22日，王志安受邀上台灣網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，發表對台灣選舉的看法。他形容台灣的選舉「像場秀」，並批評政黨造勢活動過於戲劇化，直言「有歌星、鋪陳、還有把殘疾人士推上去煽情」，隨後更模仿民進黨不分區立委候選人陳俊翰的身體動作，引起輿論撻伐。

節目播出後，網路上立即掀起熱議，許多網友批評王志安的言論歧視身障者。民進黨發言人張志豪隨即發聲明表示，影射站台者並以訕笑方式表達，令人遺憾，應受到譴責，強調民進黨歷來重視障礙者權益，並在不分區立委名單中提名多位長期關注身障議題的代表。*陳俊翰於同年2月10日逝世*

▲▼中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨不分區被提名人陳俊翰於2024年2月10日逝世。（資料圖／記者湯興漢攝）

在爭議持續發酵後，《賀瓏夜夜秀》節目製作人公開道歉，承認節目製作過程中未盡周全考量，導致部分內容對陳俊翰律師「不夠尊重」，並承諾未來將更謹慎處理相關議題。同時，節目組也緊急下架原版影片，重新剪輯後再上架，移除涉及陳俊翰的片段。

隨後于北辰於1月24日登上《前進新台灣》、《筱君台灣PLUS》、《新聞面對面》等政論節目時，指王志安「根本是中國特務」，並稱其是「中國刻意培養的海外網紅，假罵中共，真幫習近平做大外宣，藉機侵入埋下習大大種子」。王志安認為此言論已嚴重損害其名譽，遂對于北辰提告，求償100萬元。

法院今開庭針對于北辰系爭言論是否屬事實陳述或意見表達展開攻防。王志安透過律師主張，于北辰直接指稱其為中國刻意培養的特務，並非單純評論，而是具體指控，應負舉證責任，且未經合理查證即公開發言，屬惡意誹謗。

于北辰則透過律師駁斥指控，表示其發言基於「合理懷疑」，未明確稱王志安確為中共特務，而是基於公開資訊、新聞報導及影片內容所作出的評論，屬於言論自由範疇，不應構成誹謗。

為釐清爭議，王志安律師請求法院要求《賀瓏夜夜秀》節目提供完整未剪輯版本的光碟，以證明自己在節目中言論的完整脈絡。他指出，節目播出後，因爭議發酵，製作單位薩泰爾娛樂緊急下架影片，並重新剪輯後再上架，刪除了涉及身障律師陳俊翰的相關片段，導致目前網路上無法查閱完整內容，認為有必要調閱完整錄影，以還原事發經過。

然而，于北辰辯護律師認為，此舉與案件核心爭點無關，強調本案重點是于北辰言論是否屬合理評論，而非王志安在《賀瓏夜夜秀》節目中的具體發言內容，因此主張無需調閱完整影片。審判長諭知全案候核辦。

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士林王志安于北辰間諜賀瓏夜夜秀侵權

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