廚師們注意！陸首名機器人大廚獲批上工　3分鐘完成一份煎餅果子

記者魏有德／綜合報導

北京經開區自2024年率先在大陸全國開出首張熱食類餐飲機器人《食品經營許可證》，拿到執照的久秉AI餐飲公司得以陸續交付百台機器人大廚，3分鐘便能完成一份熱呼呼的煎餅果子，呈現在顧客眼前。該公司CEO于欽瑋表示，今（2025）年將煎餅機器人的訂單目標定為5000至10000台，還將遷移開發現蒸、現烤等系列機器人。

▲大陸首個熟食機器人執照在北京發出，機器大廚3分鐘完成一份煎餅果子。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，攤面糊、翻面、加料，再捲起來，手藝嫻熟的煎餅果子師傅其實是一台煎餅機器人，3分鐘出品一個熱的煎餅果子，背後是100多項知識產權、萬個零部件和這家機器人公司8年的打磨。

于欽瑋透露，當現代科技融合傳統小吃手藝，讓很多人禁不住躍躍欲試，但對我們創業者來說，煎餅機器人要從一款創新產品走向商業化落地，曾一度面臨監管空白的難題，「利用自動化設備進行食品製售的機器人經營類型企業，屬於餐飲類型新業態，此前並無該業態的經營許可和管理辦法。」

直至北京開出首張合法機器人大廚的執照後，久秉AI餐飲公司以北京經開區為核心，將越來越多的煎餅機器人向北京市全域推廣落地，地鐵站、工業園區、科技園區或公園等場域皆可看到機器人大廚的身影。

于欽瑋表示，目前已交付近百台煎餅機器人，售出約50萬份煎餅果子，「我們正以北京為商業模型樣板間的根據地，將煎餅機器人向全國推廣，深圳也開始正式佈局。」

據了解，該公司研發的現蒸系列機器人預計將於2025年3月發佈。于欽瑋強調，在訂下5000至1萬台訂單目標的過程中，急需解決產能問題，「在長遠的未來，終極夢想是開發一個家庭具身（身體）AI廚師機器人，能夠做出滿漢全席。」