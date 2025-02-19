夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

▲清潔隊員侵占回收物被認定涉嫌貪污重罪，律師解釋依法不能不起訴，但法官可依法減刑。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某清潔隊員夫妻，涉嫌把回收物品送給朋友，雖然回收戶中含有可變賣的金屬物價值不到新台幣4元，仍被台北地檢署依貪污罪起訴，引起網友熱議，認為是「輕罪重罰」。對此，前檢察官鍾維翰指出，本案涉及最輕5年以上的重罪，根本不能職權不起訴，不過檢察官可能也考量到本案情輕法重，所以才會請求法官依法減刑。

《ETtoday新聞雲》18日報導台北萬華區吳姓清潔隊夫妻，為了幫越南老鄉的忙，把民眾丟棄不要，暫放在清潔隊轉運站內的家具送人，後來吳男向廉政署自首，檢察官認為清潔隊員屬於公務員，依《貪污治罪條例》侵占職務上持有非公用私有財物罪，起訴，不過計算回收物所含值錢的金屬部分約8、9公斤，回收行情約3.44元到3.87元，檢察官建請法院以自首、情節輕微2個理由，為被告減刑。

報導曝光後，網友留言「連殺人都可以輕判5年了，貪個4塊錢也要判5年？」「這種罰那麼重，詐騙的那麼輕」，「重罪輕罰，輕罪重罰，這是什麼世道」，「這有符合比例原則嗎」、也有網友嘲諷「是3.87億逆？」，另有人質疑案件應該適用「微罪不舉」。

現已轉任律師的鍾維翰表示，所謂「微罪不舉」是根據《刑事訴訟法》第253條規定，檢察官認為案件以不起訴為適當者，得為不起訴處分，而這個不起訴處分指的是職權不起訴，必須符合同法第376條第1項規定，最重本刑3年以下或傷害、竊盜等輕罪，本件回收物案件經檢察官認定適用5年以上的重罪，就不可能再依職權不起訴。

鍾維翰進一步解釋，本案檢察官在起訴書中依被告自白及犯罪所得5萬以下，請求法院減輕2次刑度，讓被告有機會達到可以緩刑的2年以下刑度，法院若採納檢察官本案或可獲取緩刑，法官亦可酌情使用《刑法》第59條再減一次，讓刑度更低。綜合來看，檢察官會在起訴書中載明減刑事由，一方面是法律規定本應減刑，另一方也可能考量到本案確實有情輕法重的情形。