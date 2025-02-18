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清潔隊員「貪3.87元」涉5年以上重罪　檢察官幫求情：自首減刑

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴清潔隊夫妻涉貪污侵占案，幫被告向法官求情減刑輕判。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市在萬華某清潔隊工作的吳姓夫妻，涉嫌把民眾丟棄的桌子、電視、鋁製櫃偷偷送給朋友，事後吳男良心不安自首犯罪，台北地檢署調查這批回收物拆解後，可變賣的金屬回收物價值最高新台幣3.87元，依《貪污治罪條例》起訴吳姓夫妻，不過這條罪最輕也要判5年以上徒刑，檢察官建請法官考量吳男自首，且犯罪情節輕微，減輕其刑。

一般民眾丟棄不要的大型家具、電器用品，被清潔隊收走後，會被站時推放在清潔隊的轉運站專區內，等回收業者前往估價販售後，所得款項屬於公家所有，須存入清潔隊專戶，而吳姓男子就是清潔隊內負責家戶大型家具、資源回收物的拆解及分類工作，吳男的武姓越南籍配偶則在清潔隊負責道路清掃等工作。

2022年7月初，吳姓夫妻為了幫越南老鄉的忙，把放在轉運站內的鋁製活動櫃1個、木製活動櫃1個、四角木桌2張、液晶電視1台、摺疊桌1張及嬰兒推車1台，全都送給老鄉，還幫忙搬運上車，讓老鄉開車載走，後來因清潔隊接獲檢舉展開清查，吳男決定向廉政署自首。

檢察官認定吳男和現已離婚的武姓妻子觸犯《貪污治罪條例》中的侵占職務上持有非公用私有財物罪，因這些物品本來將拆解後變賣，其中較為值錢的金屬回收物約8公斤到9公斤左右，依回收行情每公斤0.43元計算，侵占的不法金額約3.44元到3.87元。

雖然這起貪污犯罪金額不到4元，但是法律規定的最低本刑事有期徒刑5年起跳，檢察官只能依法提起公訴，但也同時建請法官考量吳男自首可減刑，且犯罪情節輕微，也可依法減輕其刑，未來若判決如檢察官請求給予2次減刑，吳男夫妻可望被判2年以下徒刑，甚至獲得緩刑機會。

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