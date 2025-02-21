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童年玩伴變仇家！清潔隊員談判釀雙屍命案　國民法官判24年

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區某清潔隊發生一起致命衝突，高姓清潔隊員不滿長期遭王姓同事欺壓，夥同友人上門「談判」，未料雙方當街持刀互砍，高男與同行廖姓友人身中多刀、失血過多不治，王男則重傷倖存，被依殺人罪起訴。士林法院國民法官審理後，（21）日宣判，判處王男合併執行有期徒刑24年，並沒收作案折疊刀。

根據檢警調查，王男與高男皆是台北市社會局輔導、以工代賑的社福對象，更是兒時玩伴，都受聘於大同區建成清潔隊。兩人在工作上頻繁發生口角，據同事表示，王男仗著資深，對高男頤指氣使，甚至對外稱高男是他的「小弟」，導致高男心生不滿，積怨已久。

2023年11月16日清晨4時許，高男難忍長期被欺壓，打電話約王男至住處樓下談判，並找來廖姓、李姓友人助陣，3人攜帶水果刀、警棍、鋁棒等器械以防萬一。

▲▼北市大同區有2名男子前往蘭州街找人，3人當街爆發全武行，他持小刀猛戳。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大同區發生一起血腥衝突，2男身亡。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

豈料談判過程不歡而散，雙方情緒激動，最終演變成激烈衝突，過程中持刀械互砍。其中李男見情勢不對，當場棄械逃跑，周遭住戶聽聞騷動後趕緊報警。警方到場時，發現高、廖、王3人滿身是血、倒臥現場，隨即緊急送醫，但高、廖2人因大量失血不治，王男身負重傷倖存，經治療後被依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

案件進入士林法院國民法官庭審理，法官檢視現場監視器畫面、調查目擊證人證詞後，認定王男攻擊手段凌厲，持摺疊刀對高男及廖男猛刺擊，造成2人大量出血身亡，並非一般性衝突，而是帶有明顯的殺人故意，駁回其「正當防衛」的說法。

國民法官庭審酌本案情節後，認為無防衛過當或可減刑事由，最終依刑法第271條第1項，判處王男殺害高姓男子判12年、殺害廖姓男子14年，合併執行有期徒刑24年，並沒收作案折疊刀。

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