彰化媽媽匯美金給「巴基斯坦姪子」遭阻　火大嗆警「跟你無關」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名60多歲婦人日前到銀行欲匯款300美元到巴基斯坦，聲稱要給在泰國的「巴基斯坦籍姪子」，行員察覺有異，通報警方到場後，發現其手機通訊記錄疑點重重，對話內容制式，手機聯絡人還有多名「將軍」，研判已經落入假交友詐騙陷阱，但婦人怒嗆「我的錢要給誰跟你無關」，警方出示「打詐儀錶板」，這才打消匯款衝動。

▲彰化婦人要匯美金給巴基斯坦姪子遭警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案發於昨天（25日）下午，該名婦人到彰化市某家銀行匯款300元美金（約台幣9836元），要匯給遠在巴基斯坦的「姪子」，行員發現婦人對匯款用途的描述含糊不清，且收款人國籍與親屬關係令人存疑，加上已多次遭銀行攔阻匯款通報，立即向彰化警分局通報。

▲彰化媽媽要匯美金給巴基斯姪子遭行員攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分局民族路派出所員警謝佶晁、歐陽智天迅速趕赴現場展開調查。面對警方詢問，女子堅稱受款人為其居住於泰國的「巴基斯坦籍姪子」，並表示對方正協助菲律賓募款。然而，當警方要求進一步提供相關細節時，該名婦人的說法開始前後矛盾。

員警向婦人耐心剖析此為「假交友真詐財」，不料婦卻大聲反嗆「你很奇怪耶！我又沒有匯很多錢」，甚至還怪行員「我來匯款卻通報警方，把我當賊嗎」、「我的姪子就算做小偷也沒有你的事」，甚至怒轟「我的錢要給誰跟你無關」。

警方表示，經進一步檢視婦人與對方的通訊紀錄，發現整段對話皆以英文進行，且內容疑點重重，例如對方使用過於制式化的語句，並不斷催促婦人儘快匯款。經警方耐心剖析，確認這是典型的「假交友詐財」手法，利用跨國親屬關係作為幌子，誘導被害人進行匯款。經過詳細說明詐騙集團的作案模式後，婦人這才打消匯款念頭。