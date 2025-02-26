要不到錢砍死前妻！9歲兒盼他判死刑　只認家暴惡夫繼續羈押　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮去年底發生一起家庭凶殺案，61歲的李男因金錢問題，加上酒後情緒失控，與26歲的女兒發生口角，情緒失控拿出鐮刀揮舞，後來當著女兒及9歲兒子的面，持刀活活砍死50歲蔡姓前妻，檢方日前偵結依殺人罪嫌起訴，今彰化地院開接押庭，李男僅承認家暴，不承認殺人，法官認為犯嫌曾遭通緝有逃亡事實，裁定羈押，全案將由國民法官審理。

全案發生於2024年11月16日，61歲的李嫌因在外積欠賭債，酒後向前妻開口要65萬，當時與返家探視的女兒發生激烈口角，憤而持西瓜刀朝女兒揮砍；已經離婚但仍同住的前妻蔡女見狀後，立即以肉身護女，26歲女兒、9歲兒子目睹媽媽被殺後立刻逃出，跑到隔壁堂哥家裡躲避，逃過死劫。

▲二林鎮李男先把鎌刀恐嚇前妻，事後又拿西瓜刀把她砍死。（圖／ETtoday資料照）

▲李男砍死前妻後偷車買刀逃逸落網。（圖／ETtoday資料照）

堂哥得知堂妹遇害後便立刻讓他們躲在家裡並鎖門，接著報警，所幸李男沒有繼續跟在後方追砍，保住姊弟性命，但蔡女慘遭亂刀猛砍、傷口深可見骨，當場失去心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

李男犯案後偷開他人的小發財車，一度逃到埤頭鄉某五金行，還意圖再買刀具，隨後立即遭警方鎖定逮捕。彰化地檢署檢方日前將全案偵結，依殺人罪將李嫌起訴。

▲彰化二林鎮李男砍死前妻。（圖／ETtoday資料照）

今天彰化地院開接押庭，李男否認殺人，只承認違反保護令，法官認為，犯罪嫌疑重大，被告所涉殺人罪是最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，被告犯案後有逃亡事實，以往也有通緝紀錄，有事實足認有逃亡之虞，因涉本案，導致家庭關係破裂，也無適當地點責付限制住居、裁定應予羈押。

▲李男砍死前妻後買刀在路上閒晃。（圖／ETtoday資料照）