陳怡君、林岱樺涉嫌詐助理費　民進黨廉政會立案調查

▲廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉詐領助理費逾300萬，現遭羈押禁見；綠委林岱樺也疑涉助理費案，檢、調日前兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，將林帶回偵訊隔日以100萬元交保。民進黨廉政會今（26日）召開會議，確定立案調查陳怡君、林岱樺兩人，廉政會主委邱駿彥受訪時表示，陳怡君已經被收押禁見，若沒有延押的話可能三月底請她到案說明，林岱樺部分，則會儘速發函請她到案說明。

對於開會結果，邱駿彥表示，幾乎所有委員全票通過，陳怡君、林岱樺立案調查，立案並不代表認定有罪需要處分，還要經過詳細調查，陳怡君已經被收押禁見，短暫的將來無法請她到案說明，若沒有延押的話可能三月底請她到案說明。

邱駿彥續指，林岱樺部分，因為她沒有被收押，所以儘快發函給她要求到案說明。現在檢調動作蠻大的，每天都有不同的新發展，廉政會密切注意。

對於許多民代涉助理費的部分，邱駿彥坦言，自己作為廉政委員會主委，每次相關案件心裡都滿難過，這是一種社會共業，法律並不是非常周詳，以前大家不在乎、糊里糊塗地用，立法院要趕快修法，讓助理費用跟行政費用脫鉤。另外，賴清德有提出，民進黨從政黨員不能用三親等的人擔任公職助理，這應該全台各黨派都要做到，助理費不是只有民進黨，每個黨都有，從這兩部分處理比較能解決。

邱駿彥強調，廉政會花了很多時間針對廉政條例未來修法的部分檢討，但不是馬上就會有結果，有關廉政條例要處理對象、立案的標準、加重加嚴的處分，還要再細部討論。

至於林岱樺除助理費案外，也傳出跟法寺的金流，邱駿彥表示，廉政會兩個部分一起討論，的確有涉及到這兩個案子，檢察官還在蒐集證據，要看檢察官的功夫。

今日開會也討論到舊案前綠委陳歐珀及台鹽公司前董事長陳啟昱部分，邱駿彥透露，陳歐珀涉吸金案件，法院並未列為被告，但廉政會仍有祭出處分，他無償借用別人的車子競選，這樣子並不妥當，當時警告處分；陳啟昱部分則靜候法院判決，除非該案嚴重影響社會觀瞻，否則並不必然起訴就處分，除邱莉莉、蘇震清、鄭文燦三案較特殊，立案就處分。