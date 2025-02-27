蘇丹軍機墜毀「上修至46死」！高級軍官也罹難　墜機原因曝

▲蘇丹一架軍機墜毀，但軍方表示，應該是技術問題，而非遭到快速支援部隊攻擊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

蘇丹一架軍機25日墜毀於在首都喀土穆（Khartoum）的郊區恩圖曼（Omdurman），死亡人數增加至46人，其中17人是軍事人員、29人為平民，另有10人受傷。儘管當局聲明並未提及墜機原因，但軍方內部人士指出，事故原因可能與技術問題有關。

根據《半島電視台》報導，這起墜機事故發生於2月25日深夜，當時安托諾夫運輸機（Antonov）剛從瓦迪塞納（Wadi Seidna）軍用機場起飛，沒想到不久後便墜毀。

根據蘇丹資訊部指出，罹難者中包含17名軍方人員，其中包括高階軍官，另外29名死者則為平民，並造成10人受傷。報導稱，喀土穆的高級指揮官巴赫·艾哈邁德（Bahr Ahmed）少將也在此次事故中罹難。

蘇丹軍方證實，軍機墜毀後現場起火，但消防人員及時控制火勢。雖然官方並未具體說明事故原因，但軍方消息人士向《路透社》透露，初步調查顯示可能是技術故障導致。

軍機墜毀後，恩圖曼北部的居民曾聽到巨大爆炸聲，周邊也有多棟房屋因遭波及受損，部分地區還出現停電狀況。有媒體分析，由於墜機發生在起飛不久後，且蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）並未在該區域活動，因此事故應與該組織無關。