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4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

4人喝100瓶酒…主揪男嘔吐墜樓身亡　家屬求償百萬結果曝

▲男子酒後和好友到KTV唱歌，期間趴在廁所窗戶口嘔吐，竟意外墜樓。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

喝酒不僅傷身，而且容易誤事。中國江蘇一名男子酒後與3名好友相約到KTV唱歌，期間喝了100多瓶啤酒、半瓶洋酒，因而趴在廁所窗戶口嘔吐不止，豈料不慎墜樓，送醫搶救無效。家屬認為KTV業者要負安全保障義務，於是提告求償各項損失共119萬餘元人民幣，審理結果也曝光了。

據《揚子晚報》報導，男子去年1月喝酒後約3位朋友到KTV唱歌，期間一起喝了100多瓶啤酒、半瓶洋酒，隨後男子在其他人的陪同下上洗手間，趴在廁所窗戶口嘔吐不止，沒想到過程中不小心墜樓，導致頭部受傷，送醫搶救治療仍宣告不治。

法院審理認為，賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等經營場所，公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。經營者負有安保義務的前提是經營者對危險源具有一定可控性。

4人喝100瓶酒…主揪男嘔吐墜樓身亡　家屬求償百萬結果曝

▲家屬認為KTV要負賠償責任。（圖／翻攝自揚子晚報）

法院指出，被告經營的KTV屬於公共娛樂場所，其作為經營者和實際管理人負有安全保障義務，卻未舉證證實其於涉案事故發生時廁所窗戶為鎖死狀態或在事故發生地設定安全警示標識，且場所內廁所蹲坑位置高於地面位置，對於窗戶未進行其他安全防護，造成男子在酒後嘔吐過程中，不慎墜樓，認定KTV未盡到安全保障義務。

同時，男子作為完全民事行為能力人，酒後開窗還將頭探出窗外，其對損害結果的發生亦應承擔責任。綜合相關證據，審酌KTV業者對涉案事故的發生承擔30%的責任，男子承擔70%的責任，KTV須賠償死者家屬各項損失合計48萬餘元人民幣。

一審判決後，男子家人認為判太輕不服，於是向上一級法院上訴，但法院最後駁回上訴，維持原判。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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